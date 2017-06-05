OnePlus 5 daha ince olacak, 20 Haziran’da tanıtılacak

OnePlus ekibi, OnePlus 5 için iyi bir iş çıkardı ve şimdi sonun geldiğini duyduk – 20 Haziran. Etkinlik, önceki raporda belirtildiği gibi 15 Haziran’da yapılması planlanmamıştı! Ancak şirketin liderleri olan Pete Lau veya Carl Pei‘nin onayladığı tarih artık 20 Haziran.

Lau’nun söylediği şey (Weibo’da), 5’inç ve en ince amiral gemisi olması. OnePlus 3T‘nin 7.4 mm kalınlığında olduğunu düşünürsek, daha da inceltilmiş bir telefon gelecek. Şimdiye kadarki en ince telefon olan OnePlus X (6.9mm) oldu. OnePlus şimdiye kadar var olan X’i unutmak için hızlı çalışmış gibi görünüyor. Bakalım OnePlus 5’in inceliği ne kadar olacak.

Her neyse, 7.3mm’de bile 3.600mAh‘lik bir batarya takmak oldukça zor olacak. Daha önce 3.000 mAh olan söylentilerin gerçeğe daha yakın olduğunu şimdi daha net anladık diyebiliriz. Sadece 15 gün sonra tüm detaylara ulaşacağız. Yaklaşık 20 dakika önce ise OnePlus 5 ile ilgili kamera ayrıntıları sızdırılmıştı. Bkz: OnePlus 5 çift kamera teaser’i paylaşıldı.