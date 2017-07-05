OnePlus 5 de Bu Kez de Ses Problemi Çıktı

OnePlus için OnePlus 5 lansmanı tam bir hızlı tren edasıyla geçti ve yeni amiral gemisi kullanıcıların eline ulaştıktan sonra firmanın doğal olduğunu söylediği ve düzeltme yayınlamadığı garip bir ekran hatası ortaya çıktı.

Şimdide videoları kaydederken stereo sesin nasıl işlendiği ile ilgili yeni bir sorun ortaya çıktı.

Reddit yazılarına göre manzara modunda kaydedilen videolar ters çevrilmiş kanallarda stereo ses kaydı yapıyor – sol taraftan gelen ses sağ kanalda, sağdan gelen ses sol kanalda kaydediliyor. Reddit kullanıcısı sorunu bir video ile gösterdi.

İlginç bir şekilde, telefonu ters çevirmenin “doğal” ekranla nasıl yardımcı olduysa, telefonu çevirmek de (böylece ev düğmesi solda kalıyor) sorunu bir nebze olsa da gideriyor.

Görünen o ki, OnePlus 5 telefonun yönüne bağlı olarak sesi tersine çevirmiyor. Yani sorun bir yazılım güncellemesi ile kolaylıkla düzeltilebilecek bir şey. OnePlus, sorunun üzerinde çalıştığını, ancak bunun için bir zaman çizelgesi sağlayamadığını söylüyor.

Ses sorunu ile birlikte, 4K görüntü sabitleme özelliği gibi diğer sözlerle birlikte, bu aralar OnePlus yazılım ekibi kesinlikle çok meşgul olacak. Telefon için birkaç küçük düzeltme ve birkaç kararlılık geliştirme ile birlikte zaten iki yazılım güncelleştirmesi yapılmıştı.

OnePlus 5 mono bir hoparlöre dayanıyor, bu nedenle videolar cihazda oynatılırsa ses sorunu fark edilmeyebilir. Ancak telefonu ters çevirmek daha iyi bir deneyim gibi görünüyor – belki bu durumda, kullanıcıların en iyi şekilde yanlış tutmaları önerilebilir.