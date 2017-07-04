OnePlus 5 de Bulunan Ekran Sorunun Kaynağı Bulundu

Bu hafta başında şirket tarafından bir ‘kasıtlı mühendislik kararı’ olarak adlandırılan OnePlus 5‘in tuhaf ekran sorunu, bildirmiştik. Biraz araştırmadan sonra bu kararın verilmesinin nedeni nihayet ortaya çıktı.

Tassadar adlı bir Reddit kullanıcısı cihazın parçalarına ayırdı ve araştırmalarının yanında ilginç şeyler buldu. OnePlus 5, kameranın düzeni, anten hatları ve benzeri gibi iPhone 7‘ye benzer bir tasarım dilini izliyor. OnePlus cihazının 3T modeliyle aynı ekranı kullanıyor. Araştırmacılar, ekranın kamera ve anten düzenlerinin geçerli konumlarına gelmesine izin vermediğini buldular. Dolayısıyla, uygun ekranı kullanmak yerine OnePlus, ekranın ters çevirilmesinin daha iyi olacağına karar verdi.

O zamandan beri, cihaz herhangi bir cihazda 180 derece döndürülerek kopyalanabilen garip bir ‘jöle’ kaydırma efekti ile karşılaştı. OnePlus yalnızca az sayıdaki kullanıcıyı etkilediğini ve etkilenen müşterilerin cihazlarını onarım için iade edebileceğini ancak sabit olacağını garanti edemediklerini belirtti.

Yapılan araştırmadan, donanım düzenine dayalı olarak, hiçbir yazılım veya donanım düzeltmesinin sorunu çözemeyeceği belirtildi.