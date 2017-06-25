OnePlus 5, hız testinde HTC U11 ve Galaxy S8’i yeniyor

En yeni akıllı telefonların Snapdragon 835 hız testi karşılaştırmasını göreceksiniz ancak bir bir model beklenmeyen bi şekilde diğerlerinden daha hızlı performans sergiliyor. İşte OnePlus 5 vs HTC U11 ve Samsung Galaxy S8 amiral gemisi modellerinin Snapdragon 835 savaşı.

Bu yinelemede, üç telefonda 20 uygulama art arda çalışıyor. İkinci bir tur, telefonların ilk açıldığında başlatılan uygulamalara ne kadar hızlı erişebildiğini görmek için gerçekleştirilir. RAM yönetimi bunun anahtarıdır. Ve tabii ki RAM miktarı da. OnePlus 5’de 8GB, S8 ve U11 modellerinde ise sadece 4 GB Ram bulunduğunu hatırlatalım.

İlk turda OnePlus 5 kafa kafaya bir performans gösterdi ve 51.3 saniyede rutini tamamladı, U11’den 3.6 saniye önce ve S8’den 12.7 saniye daha hızlı çıktı. Sonunda OnePlus 5, U11’in 9.0s öncesinde zafere ulaşırken, S8 26.2 saniye geride kalıyor.

Uygulamaların seçimini ve hangi uygulamaların yeniden yüklenmesi daha fazla zaman aldığını görmek için aşağıdaki videonun tamamını izleyebilirsiniz.