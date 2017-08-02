OnePlus 5 İçin Yeni Renk Seçeneği Geliyor

OnePlus, 5 adını verdiği akıllı telefon modeli için yeni bir renk seçeneği başlatacak. Çinli şirket, resmi Weibo hesabı aracılığıyla bir teaser paylaştı. Resim, yeni ve renksiz bir giriş ile birlikte telefonun iki mevcut renk seçeneğini (siyah ve gri) gösteriyor. Ayrıca bir başlık var: “Kim geliyor?”

Peki hangi renk olabilir? TENAA listesinde orijinal serisinin bir parçası olmayan bir “nane altın” renk seçeneği ortaya çıktığı için, bahsimizi altın üzerine koyacağız.

Fiyat açıklamasının değişmemesi gerektiği halde, şirketin resmi olarak hype inşa etmeye başladığını belirtmekle birlikte, piyasaya çıkış durumu hakkında bir bilgi yok, çıkış tarihinin çok uzak bir tarihte olmayacanı düşünüyoruz.