OnePlus 5, İki Günde 300.000 Sipariş Aldı!

OnePlus 5‘in piyasaya sürülmesi 20 Haziran’da yapılacak. 21 Haziran’da Çin’de ve sonrasında Hindistan’da bir etkinlik planlanıyor ancak henüz habersiz telefon, JD.com’da 300.000’den fazla kayıtla zaten ilgi görüyor.

Bu sayı yalnızca Çinli perakendecilerin web sitelerindeki kayıtları içerir. En çok siparişin resmi OnePlus sitesinde geçeceğini düşünürsek, gerçek oran çok daha yüksektir.

OnePlus tam anlamıyla bir “amiral gemisi katili” olarak biliniyor. Pete Lau, OnePlus 5’in karanlıkta nasıl fotoğraf çekileceğini ve portre modunun ne kadar iyi olduğunu gösterdi.

OnePlus 5’in çift kamera ile geleceğini biliyoruz. Yongasetinin Snapdragon 835 olduğu doğrulandı, ancak henüz telefonla ilgili daha fazla bilgi dinlemiyoruz. Bunun için biraz daha beklemek durumundayız.