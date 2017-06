OnePlus 5 inceleme

OnePlus 5, kendisini yılın en hızlı, en iyi tasarlanmış telefonlarından biri olarak adlandırılıyor. Fakat önceki modele göre fiyat artışı pazara ile firmanın istediği şekilde girmeyebilir.

OnePlus yeni mezun oldu. Artık başlangıç seviyesinde değil. OnePlus 5 teknik açıdan mükemmel ve şirket için son üç yılın en iyi ürünü.

2014’ün OnePlus One‘dan günümüze kadar bu telefonlar, mobil teknolojinin şu an olduğu gibi doğal ilerlemesini gösterdi. Tek şey, birkaç ayda bir yeni bir telefon üretmeyi başardılar.

OnePlus 5 zarif tasarlanmış, yüksek özelliklere sahip bir amiral gemisi telefonu ve olağanüstü kameralar, iyi bir ekran ile geliyor.

OnePlus 3’ten sadece 12 ay sonra tanıtıldı. Türkiye’de şimdilik satışa çıkmayacak ama avrupada 27 Haziran itibari ile 500 € fiyat etiketine sahip olacak.

Bu, 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip Slate Gray modelini alacağını anlamına geliyor.

Yaklaşık 569 € ödemek isterseniz 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip Midnight Black OnePlus 5‘i satın alabilirsiniz. Bu modeli tercih ederseniz, ekstra 69 € ödemiş olursunuz ve Galaxy S8‘e kıyasla yaklaşık 230 € tasarruf sağlarsınız.

Bu, Sony Xperia XZ ve iPhone 6s ile hemen hemen aynı fiyata geliyor demek. Bu telefonlar OnePlus 5‘in arkasında bir jenerasyon, bu yüzden OnePlus 2017 amiral gemilerine kıyasla diğerlerine göre çok daha iyi bir seçenek.

OnePlus 5 Tasarımı

Geçmişteki telefonları bir an da görmezden gelmenizi sağlayacak olan OnePlus 5, zekice iyi düşünülmüş ve tasarlanmış premium bir telefon. Midnight Black modelini (8GB RAM, 128GB) inceledim ve etkileyici derecede ince ve sağlam. Sadece 153 gr.

Telefonun alüminyum arka kısmı kaygan ve temiz, havai hat çizilmez, aksine telefonun üstü ve alt kısmını kucaklıyor. Bu, artık çift kamera ve temiz arkalığına sahip bir iPhone 7 Plus‘a benziyor; yalnızca kameralar, flaş ve logolarla farklılaşmış gibi.

Telefonun ön yüzünde bir kamera, ortam ışığı algılayıcısı ve kulaklığı bulunan ve mükemmel seramik parmak izi sensörü olan bir alt tarafı var ve çok hafif yan kenarlar bulunmaktadır. Ön çerçeveler olağanüstü bir his veriyor. Ekran 16: 9 ve küçük ellerimle bile tek elle birkaç şey yapabildim.

Üst tarafında bir düğme bulunmuyor ve gayet temiz görünüyor. Alt tarafta ise USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Güç düğmesi sol tarafta yer alıyor. Ses seviyesi ayar tuşları ise solda konumlandırılmış.

OnePlus telefonun kenarları boyunca uzanan sırtın “ufuk çizgisi” olarak tanımlanıyor. Daha basit bir ifadeyle, oldukça kaygan görünen telefonun başarılı bir görünümü var. OnePlus’ın sattığı cazip kılıflardan birini kullanmak isteyebilirsiniz.

Ayrıntılara verilen önem her zaman OnePlus için güçlü bir nokta olmuştur. Ama OnePlus’ın tasarım dilini tamamen yenilemeden nereye gittiğini görmek zor.

Kullanışlı uyarı düğmesi önemli bir tasarım özelliği olmayı sürdürüyor ancak yine de su yalıtımı yok. Bir cihazın nasıl hissettiğini ve müşterinin bu konuyla nasıl bir ilişki kurduğunu anlayan bir şirketç Bununla birlikte, Oppo R11 ile hemen hemen aynı tasarıma sahiptir.

Aradaki farkı siz bulun… Bu Oppo R11

OnePlus, Çin’in en büyük telefon şirketlerinden biri olan Oppo’dan çıktı ve bu nedenden dolayı ikisi hala bazı tasarımcıları paylaşıyor. R11, havai hatların farklı tarzı ve Uyarı kaydırıcısı olan OnePlus 5 bar ile tamamen aynı tasarıma sahiptir.

Bu, görünüşte yasal görünür ve iki şirket hala bazı şeyleri paylaştığını açık bir şekilde gösterir.

OnePlus 5 Özellikleri

Buna rağmen OnePlus 5 piyasadaki en iyi özellikli telefonlardan biridir. Doğrudan rakiplerinden herhangi birinden daha fazla RAM’e sahiptir. Kimin 8GB RAM’a ihtiyacı var? Fakat telefonunuz doğal olarak yavaşlar ve uygulamalar daha zorlayıcı hale geldikçe bir ya da iki yıl içinde 8 GB RAM’in faydalarını görebilirsiniz. Peki iki yıl içinde telefonunu yenileyeceksen o başka.

Snapdragon 835 (HTC U11 ve Sony Xperia XZ Premium) olağanüstü bir yonga ve OnePlus 5 de bu canavarı kullanıyor. Bu şimdiye kadar kullandığım en hızlı telefon.

Grafiksel olarak yoğun Asphalt 8 gibi oyunların sorunsuz bir şekilde çalıştığı halde, hiçbir yavaşlama olmaksızın uygulamalar arasında dolaşabilirsiniz. Bu, Adreno 540 GPU‘nun yardımıyla harika bir işlemciyi daha pürüzsüz hale getirir, zor görevleri kolaylıkla yapar.

Telefon ayrıca, App Priority (App Önceliği) adlı sessiz özelliğe sahiptir ve bu da davranışınızı zaman içinde öğrenir ve nadiren kullanılan uygulamaları bellek alanını kapar. Bunun için endişelenmenize gerek yok.

Daha ucuz modeli alsanız bile, pek çok uygulamaya rahatça çalıştırabilecek 6GB RAM’i var. 8GB ortalama kullanıcı için aşırı derecede kalırken, 499 € fiyata bu kadar RAM bulunan başka bir telefon bulamayacaksınız.

Daha önce de belirttiğim gibi, 64 ya da 128GB dahili depolama alanına sahipsiniz ve dikkat etmeniz gereken nokta, iPhone gibi microSD kart yuvası yok. Zaten gerek de yok.

Snapdragon 835 ile başkalarına karşı telefonu kıyasladık. Aşağıdaki tabloda rakipleri ve Oneplus 5’in puanlamasını görebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8‘de olduğu gibi ekran AMOLED. 5.5 inç ekran, doğrudan güneş ışığında bile çok canlı ve parlak renkler sunuyor. OnePlus 16: 9 en / boy oranına sahip, bu nedenle videolar çoğu durumda S8 ve LG G6 gibi daha uzun telefonlarda olduğu gibi siyah çubuklarla birlikte görüntülenmeyecek.

Ekran, 2.5D Gorilla Cam’ı kullanıyor, hafif eğrilik sağlayan damla ve çizilmeye karşı dayanıklı malzeme. OnePlus, son jenerasyona karşı yapılan ana şikayetlerin başında gelen dokunmatik tepki yanıtı ve ekranın gecikmesini belirgin şekilde geliştirdi. Dokunmatik tepkileri kusursuz bi şekilde çalışıyor.

Nihayet rakiplerine kıyasla daha ucuz fiyatı garanti etmek için teknik özelliklerde bir şeyler buluyoruz ve bu ekran çözünürlüğüdür. OnePlus 5 hala Full HD (1080×1920) seviyesinde çözünürlük sunuyor.

Bununla birlikte, hala net gözüküyor ve deneyimlerimizde ortalama bir kullanıcı bu farkı anlayamıyor.

Cihaz NFC, 11ac Wi-Fi, aptX özellikli Bluetooth 5.0 ve kulaklık girişi ile gelirken kablosuz şarj ve su izolasyonu olmaması kullanıcıları üzeceğe benziyor. Elbette, sıçramaya dayanıklı (denedim), ancak hiçbir IP derecelendirmesi yokken, One Plus 5’in bir veya her ikisine birden sahip telefonlara karşı kafa kafaya karşılaştırıldığı göz önüne alındığında eksik bir özellik.

Diğer 2017 amiral gemilerine göre daha ucuz iki nedeni var.

OnePlus, bir süre ‘Shot on OnePlus’ sosyal medya kampanyasını yürüttü ve geliştirilmiş kamera ile ilgilenmek için bir başka hayran kitlesine ilham verebileceğini umuyor. Çift kamera ile bunu başarmış gibi görünüyor. Fakat kameraların ve tasarımın Oppo R11 ve siyah iPhone 7 Plus telefonlarından kopyalandığı kanısı var.

Yukarıda otomatik modda çekilmiş bir kamera örneğine bakıyorsunuz.

İnanılmaz derecede iyi çalışıyor, ve Huawei P10‘dan daha iyi hissediyorum. Kamera uygulamasına iyi entegre edilmiştir ve pro modunu kullanmadan muhteşem sonuçlar alabilirsiniz.

OnePlus 5 ile çekilmiş fotoğraflara göz atın!

Ana modele sadece f/1.7 diyafram açıklığı olan 20Mp telefoto objektif tarafından desteklenen bir 16Mp sensör yerleştirilmiş. İkinci sensör, telefonun, dijital yakınlaştırılmış alternatiften daha kaliteli görüntüler getiren kullanışlı bir 2x optik zoom yapabileceği anlamına geliyor. Ön tarafta kullanılan kamera da 16Mp ve düşük ışıkta önemli oranda iyileştirmelerin olduğunu söyleyebiliriz (3T modeline göre). Aşağıda 3 farklı modun ekran görüntülerini bulabilirsiniz.

Telefon, çektiğiniz görüntüyü galerisine kaydetmeden önce akıllıca aynı fotoğrafın birkaç karesini derleyip pürüzleri siler. Sonuçlar her zaman iyi ve genellikle çarpıcıdır. Hiç şüphe yok ki bu One plus 3 ve 3T modelerine göre önemli bir yenileme.

OnePlus 5’de çağrı kalitesi mükemmel, sesler parlak ve net bir şekilde geliyor. Hoparlöre bakan hoparlör ile hands free çağrıları yeterli.

Titreşim motoru da değiştirildi. OnePlus 3‘da oldukça gürültülüydü ama hiçbir zaman bir bildirimi kaçırmadım. Şimdi çok daha ince ve sessiz. Daha fazla premium hissettiriyor, ama bazıları için bu titreşim yeterli gelmeyebilir.

Sıkı pantolon cebinde bile hissetmek zor. Aramaları ve metinleri sık sık cevapladığımdan bu bir sorun oluşturdu. Bazı insanlar telefonu titreşim modunda kullanmak istemeyebilir.

Pil ömrü sağlam ve hatta olağanüstü. Bir gün boyunca rahatlıkla kullanabildim, ancak yoğun kullanım ile bir miktar daha az kullanabilirsiniz. Bazı günlerde alışılmadık derecede hızlı boşaltılmış hissettim, ancak bir hafta sonra düzelmeye başlamış görünüyordu.

Batarya söylentilere rağmen kapasitesi 3300mAh ve önceki modellere göre daha büyük. Birçok kullanıcı daha büyük bir batarya ile daha kalın bi tasarımı olan telefon seçme eğiliminde olabiliyorlar. OnePlus 5 sadece 7.3mm

OnePlus’daki hızlı şarj biraz beklentilerin altında kaldığı söylenebilir. Diğer USB-C hızlı şarj cihazları ile kıyaslandığında daha yavaş olduğunu fark edebilirsiniz.

Birlikte verilen şarj cihazı ile, şirketin vaat ettiği gibi yarım saat içinde % 50’lik bir orana ulaşabiliyorsunuz; bu da diğer tüm telefonlardan çok daha iyi ve daha hızlı.

OnePlus 5 Yazılım

Üreticilerin iyi bir donanımla yapabileceği en iyi şey mükemmel yazılımı entegre etmektir. Neyse ki OnePlus bunu anlıyor ve OxygenOS çevredeki en iyi Android arayüzüdür. Google’ın Stock Android arayüzüne yapılan küçük değişiklikler iyi düşünülmüş ve kullanıma elverişli hale getirilmiş.

Bildirim tonu kolayca özelleştirilebilir, uygulama tepsisi akıllıca hızlıca kaydırılıyor (Google Pixel’deki gibi) ve OS’deki detaylı ve küçük seçenekler başlangıçta biraz şaşırtıcı olacak, ancak tarzınız buysa seveceksiniz.

O, V, S, M veya W’de boş bir kilitli ekranı çizerek, hareketsiz ekran görüntüsü hazırlayarak ve hareketsiz müzik kontrolü yaparak ekran dışı kısayollarını programlayabilirsiniz.

Ekran üstü donanım düğmelerini ayarlayabilirsiniz, ancak buradaki fiziksel kapasitif tuşları, alt tarafta yatan ince mavi-renk tonu ışıklarıyla tercih ediyorum. Bunlar üst üste takılabilir ve hatta uzun ve çift bas fonksiyonları eklenebilir.

Beceriksizce adlandırılmış fakat yine de Rahatsız Etme (oyun) modu gibi diğer düşünceli eklemeler var. Bildirim ekranından bu ayarı etkinleştirin ve oyun oynarken artık diğer uygulamalardan gelen bildirimler sizi rahatsız etmeyecek.

İnanılmaz derecede hızlı donanımla bir araya getirilen Oxygen OS (sürüm 4.5.0) telefonun etrafında, neredeyse bir adım ötesinde hissettiriyor ve bi o kadar iyi çalışıyor. Uygulama Önceliği yazılımının içerilmesi, (yukarıda bu özellikten bahsetmiştik) sessizce devreye girdi ve pil performansını olumlu etkiledi.

Belirtildiği gibi, gecikme 3 ve 3T’den çok daha iyi. En iyi telefonlar kadar duyarlı (hiçbir telefon iPhone 7’nin tepkime hızına yetişemez). Özelleştirmede mükemmel olan bir Android telefon ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz.