OnePlus 5 kamera örneği: siyah beyaz

Pete Lau tekrar başlıyor – yaklaşan amiral gemisi ile çekilen siyah beyaz bir fotoğraf göndererek OnePlus 5‘den bahsediyor 5’in kamera ile bildiğimiz kadarıyla DxO’ya göre ayarlanmış bir 16MP çift kamera (veya 20MP) olacak.

Huawei ve Leica’nın kurulumuna benzer iki sensörden biri siyah beyaz mı? Bu Siyah Beyaz fotoğraf öyle görünüyor, ancak aynı zamanda normal bir fotoğraf makinesinin tek renkli bir mod olması da mümkündür. Ne yazık ki, Weibo herhangi bir EXIF ipucunu ortadan kaldırdı. Bir renk atışı görmek isterseniz, birkaç gün önce Lau tarafından gönderilen bu fotoğrafa bakın.

OnePlus 5, 20 Haziran’da (önümüzdeki salı) gelecek. Etkileyici özellikleri ve (muhtemelen) daha yüksek bir fiyatı içeriyor olacak.