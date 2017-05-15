OnePlus 5 Maketleri İki Farklı İkili Kamera Düzenini Gösteriyor

OnePlus 5 için yeni modeller çıktı ve kabataslak görünüyorlar. Sızdırılmış görüntülerde farklılıklar var, daha önce yoktu. Tasarım A, orijinal OnePlus One‘ı çok andıran telefonun merkez çizgisi boyunca dikey olarak yerleştirilmiş ikili kamerayı göstermektedir.

Tasarım A

Bununla birlikte, Tasarım B çift kamerayı sol üst köşeye taşır ve 90 ° döndürür. Bu, “OnePlus” dan daha fazla “iPhone 7 Plus”. Bu ikili kameranın çözünürlüğü de her yerde var.

2x 12MP, 23MP’yi duyduk ve şimdi AnTuTu’nun 2x 16MP’yi gösteren bir ekran görüntüsü var. Bu ekran görüntüsünde ayrıca, QHD değil, söylenti olarak 1080p ekran da gösteriliyor.

Ekran çözünürlüğü kolayca açıklanabilir; ekranın fiziksel çözünürlüğü daha yüksek olmasına rağmen, birçok amiral gemisi varsayılan olarak 1080p’de (ör. Galaxy S8, Xperia XZ Premium) görüntülenir. Ayrıca, 6GB / 64GB bellek görüyoruz. Bu, Hakkında ekranında vaat edilen 8GB / 128GB sürümünü engellemez.

Bu taklitlerin ikisinin de gerçeğe yakın olduğundan emin değiliz, ama eğer bir tanesi yeni OnePlus 5 olacaksa hangisini olmasını istersiniz? Orta dikey kamera veya köşedeki kamera mı?