OnePlus 5 Open Beta 3 Güncellemesi Yüz Tanıma Kilidi ile Geldi!

OnePlus 5 yüz tanıma kilidi nihayet yeni güncelleme paketi ile dağıtılmaya başlandı. OnePlus şirketi OnePlus 5 akıllı telefonuna yeni bir Open Beta güncellemesi çıkarmaya başladı. Sürüm 3 olarak gelen ve yaklaşık 1.6 GB boyutlarında olan güncellemede birçok özellik yer alıyor. Bu birçok özelliğin arasında en göze çarpanı ise Yüz Tanıma Kilidi gibi gözüküyor.

Kurucu Carl Pei Aralık ayında OnePlus 5‘in kullanıcıların arasında popüler bir talep olması nedeniyle bu özelliği alacağını doğrulamıştı.

Güncellemeden bahsetmemiz gerekirse; diğer değişikliklerin arasında 5G Wi-Fi ile alakalı bağlantı sorununun düzeltilmesi bulunuyor. Titreşim için de optimizasyonlar bu güncelleme paketinde yer alıyor. Güncelleme görev yöneticisine bir uygulama kısayolu da ekledi. Android Aralık ayı güvenlik paketi de gelen yeni güncellemenin içinde yer alıyor.