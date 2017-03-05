OnePlus 5 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan OnePlus son dönemde maksimum performans minimum fiyat politikası ile beraber ortaya çıkması ile bir anda amiral gemisi akıllı telefonların katili olarak adlandırılmaya başlayan marka artık kendi amiral gemisi serilerini oluşturdu. En son OnePlus 3T modeli ile piyasada boy gösteren markanın yeni seri akıllı telefonları olacağı açıklanan OnePlus 5 serisi içinde ilk bilgiler geldi. OnePlus tarafından yine resmi bir açıklama yok fakat telefonun şimdiden gündem olmasını sağlayan bazı özellikleri ortaya çıkmış durumda.

OnePlus Neden 4 Serisi Değil 5 Serisi İle Gelecek?

Şu an için sırada olan model 4 serisi olsa da markanın bu sene doğrudan OnePlus 5 modeli ile geleceği konuşuluyor. Yani tıpkı Samsung akıllı telefonlarında olduğu gibi Note 6 yerine Note 7 serisine geçildiği gibi bir seri değişikliği yapan markanın neden böyle seçim yaptığı konusunda ise 3T modelinin 4.seri olarak sayılması gösterildi. Peki bakalım yeni OnePlus 5 özellikleri neler?

OnePlus 5 Tasarım Beğeni Toplayacak

OnePlus serisi akıllı telefonlarda genel olarak ekran gövde oranı dikkat çeken tasarımlar kullanılıyor. Beğeni toplayan bu tasarımın OnePlus 5 serisinde de devam edeceği iddia ediliyor. İddialara göre yeni seride de yine çift taraflı kavisli ekran teknolojisi kullanılacak. Bunun yanında kavisli ekranlara ek olarak ekran gövde oranının da %80 seviyelerini bulacağı iddialar arasında.

Tabi çift taraflı kavisli ekran olması ile beraber zaten gövde oranı yüksek değerlerde olacağı beklentisi hakim olmaya başladı. Tasarım konusunda bir başka iddia ise seramik kasa olarak bilinen kasa modelinin gelebileceği. Bunun dışında henüz tasarım konusunda başka bir iddia bulunmuyor.

İddialarla Gündeme Gelen Teknik Özellikler Nasıl Olacak?

OnePlus serisi akıllı telefonları performans canavarları olarak öne çıkıyor. Kullandıkları sistemlerle beraber birçok telefonu arkada bırakmayı başaran serilerin bu modelinde de yine yüksek bir performans değeri sunulmasını bekleniyor. İçerisinde 8 GB Ram bellek ile beraber gelmesi beklenen akıllı telefonun depolama birimi olarak ise 256 GB sunacağı iddiaları var. Henüz doğrulanmasa da 256 GB üzerinde de bir depolama alanı sunulabileceği de belirtiliyor.

Tüm bunların dışında işlemci konusunda ise şu an bir belirsizlik hakim. Hemen herkes OnePlus 5 serisinden önceki serilerle karşılaştırıldığında Snapdragon 835 işlemcilerini bekliyor.

Fakat Samsung’un rekor Galaxy S8 üretimi yapması, bunun dışında yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının hemen hepsinde ilk gündeme gelen işlemcilerin Snapdragon 835 serisi olması da stok sorunu ile karşı karşıya kalınmasına neden oluyor. Böyle bir stok sorunu nedeniyle tıpkı LG G6 akıllı telefonlarında olduğu gibi eski seri Snapdragon 821 işlemcilerinin de kullanılabileceği belirtiliyor.

Kamera Konusunda Yenilikler Bekleniyor

OnePlus 5 serisinin kamera özellikleri konusunda da yeniliklerin beklendiğini ekleyelim. 23 MP arka kamera ya da 16 MP çift arka kamera gibi iki ihtimal üzerinde yoğunlaşılan iddialar var. Bunun dışında 16 MP selfie kamerası olarak adlandırılan bir ön kamera kullanımı yapılacağı yönünde de ilk iddialar gelmeye başladı.

Kavisli ekran tasarımı ile beraber ortalanmış olarak geleceği düşünülen ön selfie kamerasının daha ne gibi yenilikler barındıracağı ve modlarının neler olacağı gibi detayları ise telefonun tanıtımından sonra net olarak öğrenmek mümkün olacak. Şu an için verilen hemen her bilgide sadece iddia olduğu vurgusu yapılıyor. Yeni bu beklentilerden çok daha farklı bir telefon serisi de gelebilir.

Beklenen Çıkış Tarihi Ve Fiyat

Telefonun henüz detayları yeni yeni konuşulmaya başlamışken çıkış tarihi ve fiyatı konusunda neredeyse detay yok diyebiliriz. Bu bilgilerinde yine markanın açıklamalarına bağlı olduğunu OnePlus 5 için netlik kazanmış bir durum olmadığını da belirtelim.