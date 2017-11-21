OnePlus 5T resmi olarak geçen hafta açıklandı ve modelin OnePlus 5‘in yerini alacağı belirtildi. OnePlus India’nın Genel Müdürü Vikas Aggarwal, Indian Express’e verdiği röportajda şirketin gelecek planlarını ve Hindistan’daki varlığını paylaştı. Aggarwal, OnePlus’ın stokları bittikten sonra OnePlus 5’i durduracağını ve sadece OnePlus 5T’ye odaklanacağını açıkladı.

Aggarwal şöyle devam etti,

“Önceki telefonumuza bakarsanız, OnePlus 3T’nin son stokları Diwali süresince satıldı ve şimdi ürün durdurulacak. Aynı durum, bir ara piyasada da satılacak OnePlus 5 için de geçerli ve pazardaki tek bir ürün OnePlus 5T olacak. Bir marka olarak, en yeni olan bir cihaz olduğundan emin olmak istiyoruz ve yeni cihaz piyasaya sunulduğunda önceki cihazlar genellikle tükeniyor.”

Aggarwal, OnePlus 5T ile yapılan değişikliklerin yeni bir ürün lansmanı olarak sınıflandırmaya yetecek kadar önemli olmadığını belirtiyor. Bunun yerine, OnePlus 5’in başka bir varyantı, kullanıcılara gelişmiş bir multimedya ve okuma deneyimi sunan daha iyi bir 18:9 ekran sunuyor. Bununla birlikte, OnePlus 5 ve 5T arasında ekranın yanı sıra arkadaki üst kısımdaki dahili ve parmak izi tarayıcı nedeniyle farklı bir tasarım sunan dikkat çekici farklar var.

Şirket, yılda bir kez bir amiral gemisi ürünü piyasaya sürüyor ve daha sonra, modelin başka bir varyantını daha iyi özelliklerle piyasaya sürüyor. Benzer bir strateji OnePlus 3 / 3T ile yapıldı ve bu yıl OnePlus 5 / 5T ile devam edeceği ve eski bittikten sonra üretimin durdurulacağı anlaşıldı.