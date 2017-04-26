OnePlus 5 Serisinin Yeni Görselleri Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi markaların akıllı telefon dünyasında yavaş yavaş yayılmaya başladıklarını ve kendilerine kalıcı bir yer edindiklerini biliyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren dev markaların bile ürünlerine kafa tutan Çinli teknoloji devlerinden birisi de OnePlus. Kendi adı ile yayınladığı serilerle ün kazanan firmanın son akıllı telefon modellerinden birisi de OnePlus 5 olarak açıklandı. Kısa süre sonra çıkış yapması beklenen OnePlus 5 akıllı telefonlarının ise ilk defa görselleri yayınlandı.

OnePlus 5 Telefonunu Özellikleri Neler?

Telefonun tasarımlarını birebir ortaya koyduğu iddia edilen yeni görsellere geçmeden önce OnePlus 5 akıllı telefonlarının beklenen özelliklerinden söz etmek gerekiyor. Performans testleri sonuçlarına göre telefonların üzerinde üst segment akıllı telefonlarda yer alan özellikler bulunacak. Serinin ilk modellerinde olduğu gibi bu modelde de amiral gemisi canavarı unvanını sağlaması beklenen özellikler var.

İlk ortaya çıkan detaylara göre telefonun içerisinde işlemci kısmında Snapdragon 835 serisi işlemciler dikkat çekiyor. Birçok amiral gemisi modelde adı duyulmaya başlayan Snapdragon 835 serisi işlemcilerine ek olarak serinin 6 GB RAM bellek miktarına sahip olacağını da ekleyelim. Genel olarak konuşulan iddialarda yer alan özellikler bu şekilde. Daha önce paylaşılan detaylara göre ekran kısmındaysa 5.5 inç boyutunun gelmesi bekleniyor. 5.5 inç boyutuna ek olarak ekran çözünürlük değeri olaraksa 2K beklentileri var fakat bu bilgilerde doğrulanmadı.

OnePlus 5 Tasarımı Nasıl Olacak?

Belli başlı teknik özellikleri uzun süredir konuşuluyor olsa da yeni seri telefonların tasarımlarına ilişkin neredeyse hiçbir detay elde edilememişti. Markanın çerçevesiz ekran mı farklı bir sistemi kullanacağı konusunda hiçbir iddia bile göremedik. Şimdi ise OnePlus 5 modeline ait olduğu belirtilen ilk görsel yayınlandı. Görselin yayınlanmasının hemen ardından da telefonun nasıl bir tasarıma sahip olabileceği konusunda da ilk iddialar gelmiş oldu.

Görsellere göre bakacak olursak OnePlus 5 modelinde en çok dikkat çeken yenilik çift arka kamera olacak. Belki son dönemde çok sık kullanılıyor fakat çift arka kamera bu seride üst üste konumlandırılmış durumda. Bu tasarım detayı da OnePlus 5 serisinin kendisine has özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Tasarım konusunda arka kapakta kameraların hemen alt kısmında ışıklandırma onun altında ise markanın logosunu görüyoruz. Arka kısımda parmak izi sensörlerinin bulunmadığını da ekleyelim.

Son seri akıllı telefonlarda Home tuşunu kaldırıp arka kapağa parmak izi sensörü yerleşimi moda haline geldi. Görülen o ki OnePlus 5 serisinde böyle bir durum söz konusu olmayacak. Cihazın ön kısmında ilişkin çok bir detay yok. Bu nedenle telefonun ön kısımda neler barındıracağı konusunda sadece çerçevesiz ekran beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu özellikleriyle beraber telefonun tanıtımında beklenen hemen her detayın gün yüzüne çıkmasıyla OnePlus 5’in bu sene amiral gemilerine ne kadar rakip olabileceğini gösterecek.