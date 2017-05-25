OnePlus 5, Snapdragon 835 ile gelecek, CEO onayladı

OnePlus 5, bu yaz gelecek, zaten doğrulandı. Ve evet, tetrafobiden ötürü OnePlus 5 değil OnePlus 4 denilecektir. Şirketin CEO’su Pete Lau yaklaşmakta olan cihaza bugüne kadar bir kez göz kırptı ancak o zamanki herhangi bir ayrıntıdan söz etmekte başarısız oldu.

İşler değişti ve OnePlus, bir sonraki yakışıklı için bir teaser kampanyası başlatmaya hazır görünüyor, biri de teknik özelliklerini biraz açığa kavuşacak. Bu, OnePlus’ın daha önce kullandığı ve çok başarılı bir stratejidir, bir takım başarılarla birlikte – temel olarak haber haftasında adını korur.

OnePlus 5 ile ilgili ilk bilgi şimdi geldi, ancak mümkün olduğu kadar şaşırtıcı. Pete Lau, telefonun Qualcomm’un Snapdragon 835 yongaseti ile güçlendirileceğini ve hiç kimseyi şoke etmediğini doğruladı. SoC üçüncü taraf Android üreticilerinin şu anda kullanabileceği en üst düzey platformdur ve OnePlus amiral gemileri her zaman Qualcomm’un sunduğu en iyi Qualcomm ile birlikte gelmiştir. Artı, OnePlus 5 ile ilgili şimdiye kadar gördüğümüz tüm sızıntı ve söylentiler SD835‘ten de bahsetti.

Lau, OnePlus’ın 5’deki dokunmatik gecikmeyi geliştirmeye (şirketin önceki amiral gemilerinde sıkıntı yaratan nokta) ve daha iyi bir “genel pürüzsüzlük hissi” üzerine yoğunlaştığını söylüyor. Kuşkusuz bu, Google’ın Pixel ve Pixel XL‘deki bu alanlardan esinlenerek esin kaynağı olmuştur ve daha fazla Android cihaz üreticisinin bu konuyu takip etmesini umuyoruz. OnePlus 5’de, en çok kullandığınız uygulamaların OS tarafından önceliklendirileceği, ancak pek dokunmadığınız uygulamalar performansı olumsuz etkilemeyecektir.