OnePlus 5 teaser, yatay çift kamera kurulumunu anlatıyor

Uzun süredir beklenen OnePlus 5 ile ilgili birçok söylenti, teaser ve sızıntı gördük. Şirket en yakın zamanda yeni cihazın OnePlus 3T’den daha küçük olacağı konusunda bir paylaşımda bile bulunmuştu.

En yeni görüntü, bir resimde sol üst köşede yatay olarak düzenlenecek çift kamera kurulumunun ortaya çıktığı iddia edilen Weibo’dan geliyor.

Ayrıca, anten bantlarının ekranın arkasındaki iki köşeye (üst sol ve sağ alt) yerleştirileceği de gösteriliyor. Bu, OnePlus 3T‘nin arkasında gördüğümüz iki düz çizgiden bir değişiklik olarak gelecektir.

Diğer söylentiler, OnePlus 5‘in 6 GB RAM veya 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve Xiaomi Mi Mix gibi seramik bir gövdeye sahip olabileceğini ileri sürüyor. Başka bir sızıntıya göre 15 haziran olan tanıtım tarihinde akıllı telefon hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olacağız.