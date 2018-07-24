Hindistan’daki bir forum sırasında kullanıcılar OnePlus 5 ve OnePlus 5T gibi eskiyen cihazları için birçok özellik talep ettiler ve geliştirici ekibi ise kullanıcılarının bu isteklerinin çoğunu sunmaya söz verdi.

Şüphesiz verilen bu sözler arasındaki en önemli gelecek güncelleme OnePlus 6 ile sunulan selfie kameraya portre modu olacaktır. Bu özellik efekt şeklinde tamamen bir yazılım tarafından üretildiğinden OnePlus 5 ve 5T’ye aşağıdaki güncellemelerden biri ile ulaşacaktır.

OnePlus selfie kameraya sağlayacağı portre modu dışında başka iyileştirmeler ve özelliklerin de sözünü verdi. Bazı kullanıcılar OnePlus’ın sözde “yağlı boya” etkisi için son düzeltme üzerinde çalıştığını duyunca heyecanlanacaklar. Sorunu ele alan birkaç güncellemeyi şirket zaten yapmıştı. Ancak geliştiricilerin çalışmaları henüz bitmemiş gibi görünüyor.

Yakın gelecekte yapılması vaat edilen değişikliklerin tam listesi aşağıda: