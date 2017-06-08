OnePlus 5 yatay çift kamera doğrulandı

OnePlus 5‘de çift kamera kurulumu olacak, şirket Twitter’da doğruladı. OnePlus, üstbilgi fotoğrafını güncelledi ve tasarımın tamamının yer aldığı telefonun arka yüzünü tweetledi.

Kameralar, sol üst köşede yatay olarak yerleştirilmiş ve LED flaş bulunuyor. Üstteki anten bandı arka panonun kavisini takip ediyor. OnePlus, kenarın biraz farklı bir tasarıma sahip olduğunu ve yukarıdaki resimde görülebileceğini de belirtiyor. Resim, microSD / SIM yuvasının güç düğmesinin üzerinde sağ tarafta olacağını gösteriyor.

Resimdeki cihaz siyah, bu yüzden Gece Siyahını normal bir renk seçeneği olarak alabiliriz, bunun yerine OnePlus 3T‘de olduğu gibi sınırlı sayıda bir üretim olabilir.

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, şirketin web sitesinde OnePlus 3 ve OnePlus 5‘in mikrofon performansını karşılaştıran bir video yayınladı. Şirket bu kez geniş bir dinamik aralıklı mikrofonla geldi ve sesleri duymak için bir sesli kitap okumak zorunda değilsiniz.