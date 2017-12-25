Amiral gemisi katili olarak dünyada ün salan OnePlus, 3 ve 3T modellerinden sonra durdurulamaz bir yükseliş elde etmeye başladı. OnePlus 3 ve 3T modellerinde sunulan üst düzey akıllı telefonların, dönemimin amiral gemisi katili olması sonrasında ise bu sene marka serilerine devam etme kararı vermiş ve OnePlus 5 akıllı telefonlarını tanıtmıştı.

iPhone modelini rakip alarak piyasaya çıkan OnePlus 5 akıllı telefonları ise beklenenden çok daha fazla ilgi gördü. Zincir zinciri getirdi ve çok kısa süre önce OnePlus 5T akıllı telefonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni modelde de istenen başarıyı elde eden marka, şimdi ise yazılım güncellemeleriyle öne çıkmaya başladı.

OnePlus 5 İçin Yeni Yüz Kilidi Geliyor

Markanın daha önce Android Oreo güncellemesinin yayınlandığı açıklanmıştı. 5T modellerine gelen yeni güncellemelerin hemen arkasından, markanın bu kez ise OnePlus 5 modeli için güncellemelere geçtiği görülmüştü. Android Oreo işletim sisteminin son amiral gemisi modeline getirilmesi bir yana, teknoloji devinin kullanıcılara burada bir de sürprizi olacağı ortaya çıktı.

İddialara göre söz konusu akıllı telefonların yüz kilidi özelliği alması sağlanacak. Tabii ki iPhone X modelinde yer alan bir sistemden söz etmiyoruz. OnePlus modellerinin içerisinde o kadar yüksek bir teknolojiyi karşılayacak donanıma yer verilmemişti. Bu nedenle biraz yazılımsal biraz da kamera ve kızılötesi özelliklerini kullanan bir yüz kilidi söz konusu olacak.

Akıllı telefonların baştan yaratılması gibi bir durum olmayacak ancak donanım özellikleri 5T modeline bir hayli benzediği için bu konuda yazılım düzenlemeleri yapmak yeterli olacak. Güncellemenin geleceği haberinin ise doğrudan firma yetkilileri tarafından verildiği belirtildi. Doğrudan Carl Pei tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilerle beraber, akıllı telefonların yüz tanıma kilidi alacağı kesinleşmiş oldu.

Yeni akıllı telefonlar olan 5T serisinin yüz kilidi ile hemen hemen aynı standartlara sahip olacak olan telefonların, yüz tanıma teknolojisinin ne zaman yayınlanacağı konusunda ise bir bilgi verilmedi. Öyle ki yeni güncellemenin net çıkış tarihi konusunda bilgi verilmedi. Her an yeni yüz kilidi güncellemesinin gelebileceğini görebiliriz. Güncelleme yayınlandığı zaman yeni özellik hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.