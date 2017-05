OnePlus 5’deki kulaklık girişi güvende

OnePlus‘ın kurucularından olan Carl Pei, Twitter’da hayranlarıyla ilgileniyor, ancak kelimeleri ile zekice. OnePlus 5’deki kulaklık girişi hakkında sorulduğunda, “Sadece kulaklık girişi neden geçti” diye yanıtladı.

Şimdiye kadar gördüğümüz prototiplerden birinin alt kısmında bir çıkış yoktu, ancak cihazın üst tarafını hiç görmedik. Öyle görünüyor ki, Pei’nin ima ettiği şey bu, telefonun kulaklığın diğer tarafında olacak (belki ekstra bir konuşmacı için yer açmak niyetindeler?)

Why did the headphone jack cross the road? https://t.co/8sSXI8zB8y

— Carl Pei (@getpeid) 19 Mayıs 2017