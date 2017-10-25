OnePlus 5T AnTuTu da Gözüktü

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, sızdırılmış görüntüler ve teaser görüntüsü de dahil olmak üzere, OnePlus firmasının en son modeli OnePlus 5T hakkında birçok söylenti duyduk. Ve cihaz AnTuTu web sitesinde bazı özelliklerini göstererek ortaya çıktı.

AnTuTu listesine göre, yaklaşan A5010 kod adlı OnePlus 5T, Qualcomm Snapdragon 835 ve işletim sistemi olarak Android 8.0 Oreo‘ya sahip. Daha önceki söylentilere uygun olarak, modelde çözünürlüğü 2160 x 1080 piksele sahip bir 18: 9 ekran bulunuyor.

En önemlisi, fotoğraflar ve videolar için 20MP + 20MP fotoğraf makinesi birimleri içeren çift kamera ayarı var. Son olarak, web sitesinde görülen model, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birlikte geliyor.

Aygıt hakkında Çinli üreticiden bir açıklama gelmedi, bu yüzden bu ayrıntılara biraz şüphe ile yaklaşabiliriz.