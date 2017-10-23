OnePlus 5T Görüntüleri Yayınlandı

Carl Pei adlı kullanıcının yaptığı bazı paylaşımlar kayda değer nitelikte ve OnePlus 5T’nin görüntülerini içeriyor. Telefonun yeni görüntüleri ortaya çıkmış ve bu sefer daha inandırıcı görünüyorlar.

Ayrıca, yeni bir Twitter hesabı OnePlus web sitesinin bu fotoğraflarını yayınladı ve T versiyonu için bir sayfa gösterdi. “Daha büyük ekran. Aynı ayak izi” mesajını içeriyor.

OnePlus 5T modelinin mevcut modelle aynı genişlikte, ancak daha uzun 6″ 18: 9 ekranla birlikte geleceği iddia ediliyor. Bu, çözünürlük 1,080 x 2,160 piksel anlamına geliyor. Piksel yoğunluğu da önceki model ile aynı kalacak.

Parmak izi okuyucu arkaya yerleştirildi (fotoğraf makinesinden çok uzakta). Ayrıca, bazılarınız bunu önemsiyorsanız, ekran sadece yan tarafında hafif bir eğimli camla düz görünüyor.