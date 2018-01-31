OnePlus 5T Oreo Güncellemesi Yayınlandı: İşte Yeni Özellikler!

OnePlus 5T sahipleri bu günü beklediğinizi biliyoruz. OnePlus en yeni amiral gemisi için ilk Android Oreo tabanlı yazılım güncellemesini sunuyor.

Sistem güncellemesi OxygenOS sürüm 5.0.2 olarak geliyor ve 5T‘ye yeni değişiklikler ve özellikler getiriyor. Düzeltme ve yeni özellikler günlüğüne bir göz atalım:

Sistem

Android sürümü Oreo ‘ya yükseltildi (8.0)

sürümü ‘ya yükseltildi (8.0) Hızlı Ayarlar için yeni tasarım

Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

CPU güvenlik düzeltme eki: CVE-2017-13218

Uygulamalar

Launcher (başlatıcı) v2.2’ye güncelleştirildi

Galeri v2.0 sürümüne güncelleştirildi

Hava durumu v1.9 sürümüne güncelleştirildi

Dosya Yöneticisi v1.7.6 sürümüne güncellendi

Oreo güncellemesi değişiklik günlüğünde belirtilmemesine rağmen Paralel Uygulamalar, picture-in-picture modu, otomatik doldurma ve akıllı metin seçiminde iyileştirmeler getirdi.

OnePlus, güncellemesinin bugün az sayıda cihaza ulaşacağını söylüyor. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir katılıma sunulması bekleniyor. Bu güncelleme oldukça büyük olacak. Bu nedenle güncelleme bildirimini aldıktan sonra, indirmeden önce telefonunuzun yeterince şarj edilmiş ve bir kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. Güncelleme sırasında telefon kapanırsa ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Her zamanki gibi biz uyarımızı yapalım siz de dikkatli olun. Sistem güncellemeleri ciddi güncellemelerdir. Kolay gelsin.