OnePlus 5T Oreo Güncellemesi Yayınlandı: İşte Yeni Özellikler!

OnePlus 5T sahipleri bu günü beklediğinizi biliyoruz. OnePlus en yeni amiral gemisi için ilk Android Oreo tabanlı yazılım güncellemesini sunuyor.
Sistem güncellemesi OxygenOS sürüm 5.0.2 olarak geliyor ve 5T‘ye yeni değişiklikler ve özellikler getiriyor. Düzeltme ve yeni özellikler günlüğüne bir göz atalım:
Sistem
- Android sürümü Oreo‘ya yükseltildi (8.0)
- Hızlı Ayarlar için yeni tasarım
- Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
- CPU güvenlik düzeltme eki: CVE-2017-13218
Uygulamalar
- Launcher (başlatıcı) v2.2’ye güncelleştirildi
- Galeri v2.0 sürümüne güncelleştirildi
- Hava durumu v1.9 sürümüne güncelleştirildi
- Dosya Yöneticisi v1.7.6 sürümüne güncellendi
Oreo güncellemesi değişiklik günlüğünde belirtilmemesine rağmen Paralel Uygulamalar, picture-in-picture modu, otomatik doldurma ve akıllı metin seçiminde iyileştirmeler getirdi.
OnePlus, güncellemesinin bugün az sayıda cihaza ulaşacağını söylüyor. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir katılıma sunulması bekleniyor. Bu güncelleme oldukça büyük olacak. Bu nedenle güncelleme bildirimini aldıktan sonra, indirmeden önce telefonunuzun yeterince şarj edilmiş ve bir kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. Güncelleme sırasında telefon kapanırsa ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Her zamanki gibi biz uyarımızı yapalım siz de dikkatli olun. Sistem güncellemeleri ciddi güncellemelerdir. Kolay gelsin.