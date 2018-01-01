OnePlus 5T Oreo Uyumlu OxygenOS Open Beta 1 Güncellemesini Yayınladı

OnePlus 5T Oreo Open Beta güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Birkaç gün sonra şirket güncellemeyi yayından kaldırdı. Şimdi ise yeniden Android 8.0 Oreo uyumlu OxygenOS Open Beta 1 resmen yayınlanıyor.

Böylece OnePlus 5T beta programı Oreo‘nun güzelliklerini şimdi daha iyi deneyimleyebilecek. Güncelleme ayrıca Aralık ayı için Android düzeltmeleri ve güvenlik paketini de içeriyor.

Aşağıda Çinli şirket tarafından yayınlanan tam değişiklik günlüğü verilmiştir:

Görev Yöneticisi Güncellemeleri

Uygulama kısayol stili optimize edildi.

Simge seçeneklerini uygulama kısayollarına birleştirme eklendi.

Artık OnePlus‘da Shot’a fotoğraf yüklenebiliyor.

Sistem Güncellemeleri