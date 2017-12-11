Yaklaşık bir ay önce, OnePlus‘ın en yeni modeli olan OnePlus 5T‘yi piyasaya sürdü. Önceki modelleri gibi cihaz popülerdi ve rakiplerine kıyasla oldukça iyi bir fiyat önermişti. Geçtiğimiz ay boyunca, akıllı telefon hem incelemecilerden hem de tüketicilerden övgü aldı. Firma ayrıca güncelleme yayınlayarak – kamerayı geliştirerek, yüzü açma kilidini ve parmak izi okuyucuyu kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirmeye çalışıyor.

Şimdiye kadar her şey iyi olsa da, cihazın Netflix, Amazon ve benzeri hizmetlerden HD akış yapamayacak olması OnePlus 5T sahipleri için küçük bir hayal kırıklığı olabilir gibi görünüyor. Konu, forumları aracılığıyla OnePlus topluluğunun dikkatine sunuldu ve telefonun, Google’ın Widevine DRM eklentisine uygun seviyede desteğe sahip olmadığı belirtildi. HD içeriğini oynatmak için, aygıtların Düzey 1’i desteklemesi gerekir; şu an OnePlus firmasının son amiral gemisi yalnızca Düzey 3’ü desteklemekte. Görünüşe göre, bu durum aynı zamanda Haziran ayında piyasaya sürülen OnePlus 5’e kadar uzanıyor.

OnePlus sorunu onayladı ve gelecekteki bir güncellemenin Widevine Level 1 desteğini sağlayacağını belirtti. Ne yazık ki, bunun ne zaman olacağı konusunda bir zaman çizelgesi verilmedi. Hareket halindeyken çok fazla medyanın tükendiği bir çağda, OnePlus 5T ve OnePlus 5 gibi üst seviye ahizelerde HD akış yetenekleri sunmamak göze çarpan bir eksiklik gibi görünüyor.