OnePlus 5T akıllı telefonlarının geçtiğimiz aylarda yeni yazılım güncellemesi alarak Android Oreo işletim sistemini kullanmaya başladığını görmüştük. Oreo güncellemesinin hemen sonrasında ise marka bir başka büyük güncelleme sürümü olan Android 8.1 için hazırlıklarına başladı. OnePlus 5T akıllı telefonları için yeni güncellemenin de çoktan beta sürecinin başladığını gördük.

Sürekli yeni beta güncellemeleriyle beraber gelen markanın, son olarak ise beta 4 sürümü ortaya çıktı. Yeni güncelleme sürümüyle beraber gelecek olan yeniliklerle daha iyi bir şekilde ortaya çıktı. Güncellemenin detaylarına ve getirdiği yeniliklere geçiş yapalım.

OnePlus 5T Güncellemesiyle Neler Gelecek?

OnePlus 5T akıllı telefonlarına gelecek olan yeni güncellemenin sinyallerini veren OnePlus 5T beta 4 güncellemesiyle beraber bazı önemli değişiklikler sisteme dahil edildi. Yeni güncellemeyle beraber ilk olarak Android 8.1 sürüm yükseltmesinin yapıldığı görülüyor. Android 8.1 sistem güncellemesi konusunda ilk büyük değişiklik olarak göze çarpıyor. Bunun dışında telefonun kendi sistemi ve markanın kendi sistemleri için sunduğu güncellemelerde var.

OnePlus 5T güncellemesiyle beraber telefon kısmında ise yeni telefon açma hareketleri ve yukarı doğru oynatma ile çağrı cevaplama gibi özellikler geldi. Bunun dışında hareket desteği ve güvenlik güncellemelerinin de telefona eklendiği belirtiliyor. Uygulama yedekleme için veri transferi desteği ve oyun modu geliştirmeleri de ekstra olarak yapılan işler arasında. 5T akıllı telefonlarını çok daha başarılı bir hale getiren yeni güncellemelerin, beta sürecinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Beta 4 sürümünün yayınlanmasıyla beraber bu değişiklikler ortaya çıktı. Fakat bunun dışında yeni beta sürüm güncellemelerinin de gelmesi ve birkaç ay içerisinde de final sürümünün yayınlanması beklentisi var. 5T serisi için yeni güncellemenin final sürümü yayınlandığı zaman konu hakkında daha fazla detay elde etmek mümkün olacak.