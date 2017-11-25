OnePlus ekibi, OnePlus 5‘in, 5T’nin yüzünü açma özelliğini elde etmeyeceğini belirtirken, sızdırılmış bir Android 8.0 Oreo yapısına göre, bu özelliğin bir noktada gelebileceğini ortaya koyuyor.

Konu yabancıysanız Face Unlock (Yüz Tanıma Kilidi), yakın zamanda piyasaya çıkan OnePlus 5T‘de kullanıcıların cep telefonlarını yüzlerini kullanarak açmalarını sağlayan yeni bir özellik. Bu benzer özellik diğer üreticilerin modellerinde de mevcutken, OnePlus’da şaşırtıcı derecede hızlı çalışmakta. Apple’ın iPhone X‘inde bulunan kadar güvenli olmayabilir, ancak yine de oldukça etkileyici bu özelliği deneyenler tarafından oldukça başarılı bulundu.

XDA Geliştiricileri, bu özelliğin gerçekten OnePlus 5 üzerinde çalıştığını doğruladı ve şimdi yapılması gereken tek şey, beta sürümünün resmi olarak piyasaya sürülmesini beklemek. Android 8.0 Oreo‘nun betasının dağıtımına önümüzdeki hafta başlanacak.