Yeni amiral gemisi katili olarak karşımıza çıkacak OnePlus 6 akıllı telefonları adı adım yaklaşmaya başladı. Yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağına ilişkin sürekli olarak yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün OnePlus 6 akıllı telefonlarına ait olduğu belirtilen bazı davetiyelerin paylaşıldığını görmüştük.

Bu davetiyelerin hemen ardından yeni modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda da detayları elde etme şansımız oldu. Oldukça başarılı bir akıllı telefon modeli olacağı ve teknik özellikleri de fiyatına göre çok daha iyi bir akıllı telefon olacağı beklenen yeni modelin, bu kez kamera özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

OnePlus 6 Kameraları Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modellerinin bu kez kamera sistemleri hakkında önemli iddialar ortaya çıktı. Aslında bu modelin kamerasında kullanılacak olan sistemler ilk bilgilerde eleştirilmişti. Performans testlerinde kamera puanlarının çok yüksek olmadığı konusunda bilgiler gelmişti. Fakat yeni gelen bilgiler ise tam tersi gelişmeleri işaret ediyor.

Buna göre yeni modelin kamerasında 20 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığı olan ikinci bir kamera kullanılacağından söz ediliyor. İkinci kameranın yanında ana kamera kısmında ise 16 MP değerinde bir kameraya yer verileceğinden söz ediliyor. Bu şekilde değerlendirildiği zaman ilk günlerde sızan DxOMark puanlarının da gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni model ile ilgili bu detayları çok sık duymaya başlayacağız.

OnePlus 6 modelinin kameralar kısmında da amiral gemisi modellerine karşı durabilecek bir akıllı telefon olacağını söylemek yanlış olmaz. Tabii ki markanın tanıtımından sonra çok daha detaylı bilgiler elde edeceğiz ancak Snapdragon 845 işlemcilerinin kullanılması ise yeni akıllı telefonların ne kadar iddialı olacağını gösteriyor.

Tüm bu iddialı özelliklerin yanında yeni akıllı telefonların en önemli detayının fiyatı olacağını da ekleyelim. Beklenen fiyat tüm üst düzey özelliklere rağmen 555 dolar gibi bir aralık. Diğer amiral gemisi serilerini düşündüğümüz zaman bu modelin fiyatıyla dikkat çekeceği kesin. Ancak yeni amiral gemisi modellerine karşı üstünlük sağlayacak bir modelin gelip gelmeyeceğini henüz kesin olarak söylemek mümkün değil.