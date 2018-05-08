Oneplus 6 Daha Satışa Çıkmadan Android P Beta Güncellemesi Aldı!

OnePlus büyük bir hayran kitlesine sahiptir ve bu kitlenin de büyük bir yüzdesi geliştiricilerden oluşur. OnePlus aynı zamanda kendi cihazlarına yönelik büyük güncellemeleri hızlı bir şekilde piyasaya sürmek için elinden geleni yapan üreticilerinden biri olarak ün yapmıştır. Bu yüzden piyasaya dahi sürülmeyen Oneplus 6 modeli şu an telefon dünyasında Android P Beta kullanan birkaç cihazdan biri olarak tarihe geçti.

Google I / O 2018 açılışında Google, Android P Beta‘nın yalnızca Pixel cihazlarına değil OnePlus 6 dahil diğer markaların telefonlarına da açık olacağını duyurmuştu.

OnePlus CEO’su Pete Lau şirketin sadece harika telefonlar yaratma konusunda değil aynı zamanda harika bir kullanıcı deneyimi için nasıl çalıştığından da söz etti:

“Topluluğumuza güç katarak kullanıcılarımızın hızlı, pürüzsüz ve temiz bir kullanıcı deneyimi almasını istedik.” sözleriyle kullanıcı deneyimine verdikleri önemi tekrarladı ve sözlerine şu şekilde devam etti.

“Olası en iyi Android telefonu yapmanın ötesinde akıllı telefon deneyiminin müdahaleci bildirimlerin baskın olmadığını garanti ederek kullanıcılara daha fazla değer sağlamak için çalışıyoruz. FSE (açılımı: hızlı, akıcı, verimli) Takımı‘nın oluşturulması OnePlus telefon deneyimlerinin tüm kullanıcı yorumlarını hızlı ve sorunsuz bir şekilde tekrar eden bir tema oluşturmaya yardımcı oldu.” OnePlus, ilk günden itibaren her zaman geliştirici dostu bir şirket olmuştur. İlk telefonu olan OnePlus One bildiğimiz üzere CyanogenOS ile kutudan çıktı. OnePlus daha sonra stok Android’in daha özelleştirilebilir bir versiyonu olan OxygenOS adlı kendi işletim sistemini başlattı.

OnePlus geçen yıl ise cihazları için Android Oreo‘yu piyasaya süren ilk üreticilerden biriydi ve bu 2016’daki OnePlus 3 ve OnePlus 3T’yi de içeriyordu.

OnePlus 6, 16 Mayıs‘ta piyasaya sürülüyor. Bu nedenle çoğu kullanıcı tanıtımdan sonra Android P‘yi test edemeyecek. Ancak OnePlus 6‘yı The Lab programıyla (135.000’den fazla insana açık) gözden geçirmek için seçilenler daha önce bunu yapabilecekler.