OnePlus 6 Ne Zaman Çıkıyor? OnePlus 6 Özellikleri Neler?

Yeni bir dedikoduya göre bir sonraki OnePlus akıllı telefonunda -muhtemelen OnePlus 6 olarak anılacak- ekran altı bir parmak izi algılayıcısı yer alacak. Bu dedikodu geçmişte OnePlus cihazları hakkında doğru dedikodular çıkaran bir kaynaktan geldi.

Raporun ortaya çıkardığı bir diğer önemli bilgi cihazın Mart 2018‘de gelmesi. Mart ayı ortasında piyasaya çıkacak ve o ayın sonlarında da satışa sunulacak.

Halihazırda ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip bir telefonun CES 2018 sırasında zaten gösterilme ihtimali çok yüksek. OnePlus telefonu teknolojiyi ilk kullanan marka olmayacak. Ancak hangilerinin mağazalarda daha çok satacağını bilemiyoruz.