OnePlus, amiral gemisi akıllı telefonlarıyla beraber sektöründe en ilginç markalarından biri olarak değerlendirilmeye başladı. İlk olarak yeni akıllı telefon modellerinde markanın amiral gemisi serilerine kafa tuttuğunu gördük. Çinli bir üretici olması ve adının çok duyulmaması nedeniyle ilk etapta ön yargılı olarak karşılansa da kısa süre içerisinde düşük fiyatları ve yüksek özellikleriyle beraber markanın telefonları amiral gemisi canavarı olarak açıklandı. İşte bu aşamadan sonra hemen her yeni OnePlus telefonu merakla beklendi. Şimdilerde merakla beklenen yeni akıllı telefonların ise OnePlus 6 olduğunu biliyoruz. Birçok kez iddiaları gündeme gelen akıllı telefonların, son olarak tasarımını net bir şekilde ortaya koyan görsellerin paylaşıldığını da ekleyelim.

OnePlus 6 Çalışır Halde

Kısa süre sonra tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modelinin, bu kez çalışır halde görüntüleri yayınlandı. Çok daha geniş bir ekran kullandığı ve aynı zamanda çentikli ekran tasarımına yer verdiği görülen akıllı telefonların, ön kısımda herhangi bir fiziksel tuş bulundurmadığını da söylemek gerekiyor.

Oldukça geniş bir ekran alanı sunduğunu ve bunun yanında çentik alanının isteğe göre değiştirilebildiğini gösteren görsellerde, iPhone X modelinden daha büyük bir telefonla karşı karşıya olduğumuzu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Öyle ki bazı görsellerde iPhone X akıllı telefonlarıyla karşılaştırma bile yapılmış. Muhtemelen 6.28 inçlik bir ekran sunulması da zaten beklentiler arasındaydı. Görsellerden sonra ekranın bu kadar geniş olacağı neredeyse kanıtlanmış oldu. Ekran çözünürlük kısmında ise yeni bir değerden söz ediliyor.

Markanın 2280 X 1080 piksel çözünürlük değerleri sunacağı ve bu değerin geniş ekran formatında en iyi görüntü kalitesini vereceği belirtiliyor. İşlemci kısmında yine Snapdragon 845 modellerinin bulunacağı belirtilen akıllı telefonun, RAM bellek kısmında ise 8 GB gibi bir değere sahip olacağı iletilmiş durumda.

OnePlus 6 akıllı telefonları için paylaşılan bu bilgilerle beraber görsellerin, ne kadar iddialı bir telefonla karşılaşacağımızı gösterdiği kesin. Bu özelliklerle beraber yeni modelin ne zaman tanıtılacağını kesin olarak bilemiyoruz. Ancak tanıtım için çok kısa bir süre kaldığını söyleyebiliriz.