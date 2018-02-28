Amiral gemisi katili unvanıyla beraber ün kazanan markalardan biri olan OnePlus, uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine güç kazandırmaya devam ediyor. Teknoloji devi son olarak OnePlus 5T akıllı telefonlarıyla beraber pazardaki yerini almış ve iPhone X modeline bile rakip olmuştu. Yeni akıllı telefonların tanıtılmasının hemen ardından markanın, şimdi ise bir sonraki seri amiral gemisi akıllı telefonları gündeme gelmeye başladı. Muhtemelen OnePlus 6 olacağı düşünülen yeni serinin, özellikleri bir yana görselleri de sızdırılmış durumda. Öyle ki markanın daha öncede paylaşılan taslaklarda yer alan tasarıma bir hayli benzer bir tasarım sunduğunu görüyoruz.

OnePlus 6 Görsellerinde Yer Alan Detaylar

OnePlus 6 akıllı telefonlarının tasarımlarını ortaya koyan yeni görsellere göre, OnePlus 6 akıllı telefonları tamamen ekrandan oluşacak. Neredeysen sıfır bir çerçeve kullanacak olan telefonların, iPhone X akıllı telefonlarında olduğu gibi çentik bölümüne yer vereceği belirtiliyor.

Bu çentik bölümünün ise çok daha küçük olduğunu göreceğiz. Çentik bölümünü çıkardığımızda OnePlus 6 akıllı telefonlarının tamamen ekrandan oluşacağını görüyoruz.

Oldukça geniş bir ekran yüzeyi kullandığı görülen akıllı telefonların arka kısımda da yenilenmiş kamera düzeniyle geldiğini görüyoruz. Çift arka kamera kullanacağı görülen telefonların, dikine kamera yerleşimi dikkat çekecek. iPhone X modelinde olduğu gibi üst üste sıralanmış olan kameraların özelliklerinin neler olacağını bilemiyoruz ancak kameraların dışa doğru çıkıntılı bir yapıda olduğunu biliyoruz.

Konu hakkında marka tarafından bir açıklama ya da ipucu verilmediği için kesin bir bilgi yok. Bu modelin doğrudan OnePlus 7 akıllı telefonları olarak geldiğini de görmek mümkün olabilir. Parmak izi sensörlerinin arka kapağa yerleştirildiği yeni akıllı telefon modellerinin tanıtımı sonrasında bu soru işaretlerinin giderildiğini göreceğiz. Şimdilik elde ettiğimiz detaylar bu şekilde.