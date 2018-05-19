Yeni Android güncellemesi, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Google konferansı kapsamında tanıtıldı. Resmi olarak tanıtımı yapılan Android P mobil işletim sisteminin, aynı gün ilk beta versiyonu da yayınlanmıştı. Sadece geliştiriciler için ilk beta sürümünün yayınlanmış olmasına karşın, bu sürümle beraber yeni işletim sisteminin neler sunacağı konusunda birçok detay ortaya çıkmış oldu. Yeni akıllı telefonların yanı sıra güncelleme alacak olan mevcut modellerinde birçok artı özellikle beraber gelmesi bekleniyor. Tüm bu özellikleri kullanıcıların denemesi için yeni beta sürümünün belli başlı akıllı telefonlara sunulduğunu da ekleyelim. Bu sene farklı olarak sadece kendi akıllı telefonlarına güncelleme sunmayan Google’ın OnePlus 6 gibi bazı sürpriz modeller içinde beta sürümünü yayınlayacağını duyurduğunu gördük.

Bu konuda ilk haber ise yeni akıllı telefonların tanıtılmasıyla beraber geldi. OnePlus 6 modelinin tanıtımının hemen ardından yeni akıllı telefonların beklendiği gibi beta güncellemesi aldığı ortaya çıktı.

OnePlus 6 Android P Sürümü Yayında

Yeni modelin henüz piyasaya çıkış yapmadığını ekleyerek yazımıza devam edelim. Çok kısa bir süre önce tanıtılan OnePlus 6 modelinin satışa çıkması için 3 gün daha beklemek gerekecek. Öyle ki yeni modelin tanıtımında 22 Mayıs tarihinde satışların başlayacağı açıklanmıştı. Yeni akıllı telefon modelinin henüz piyasaya çıkmadan önce Android P beta güncellemesini almış olması ise oldukça ilginç bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Bu konuda markanın elini çabuk tuttuğunu söylemek ve yeni beta sonrasında final sürümünün yayınlanması içinde çok uzun bir zamana gerek kalmayacağını ekleyelim. Yeni amiral gemisi katili olarak gelecek olan OnePlus 6 akıllı telefonlarının şimdiden Android P sürümleriyle gündeme gelmiş olması Google ile yeni bir anlaşma yapıldığını da gösteriyor.

Android One dışında özel bir anlaşmanın da gerçekleştirilmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenden OnePlus 6 modelinin yeni Android sürümünü en erken alan akıllı telefonlardan biri olacağını söylemek yanlış olmaz.