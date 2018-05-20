Oneplus 6 Mı? iPhone X Mi? Hangisi Daha İyi? (Karşılaştırma)

OnePlus 6‘yı henüz ilk kez geçen günlerde tanıtımı sırasında gördük. Son teknoloji ürünü olan diğer amiral gemileri ile aynı özelliklere sahip olan telefon çok uygun bir fiyata sahip olarak karşımıza geldi.

Ancak Oneplus 6 piyasadaki en pahalı ve popüler cihazlardan biriyle karşılaştığında nasıl bir sonuç alır?

iPhone X şu anda en iyi telefon listemizde şüphesiz birinci sırada oturuyor. Ancak satın almaya karar verdiğinizde size çok fazla paraya mal oluyor.

OnePlus 6 ve iPhone X arasında kararınızı vermenize yardımcı olmak için Oneplus 6 ve iPhone X karşılaştırması yazımızda iki telefonun özellikleri, tasarımı, fiyatı ve daha fazlasını detaylıca karşılaştırdık.

Tasarım Karşılaştırması

Hem OnePlus 6 hem de iPhone X‘in metal kenarlı cam panelleri var ve iki telefonun tasarımdaki benzerlikleri bu noktada sona eriyor.

OnePlus 6, iPhone X‘den daha büyük ekrana sahip olabilir ancak iPhone X‘in 174g ağırlığına kıyasla 177g ağırlığa sahip olması dezavantaj olarak hanesine yazılıyor.

Telefonları her biri en iyi ürünler olmak üzere yüksek kaliteli, birinci sınıf malzemelerden yapılmış tasarımlara sahiptir.

Çentik her iki cihazda da ekranın üstündedir. OnePlus 6‘da telefonun ayarlarından çentiği isterseniz gizleyebilirsiniz. Böylece çentiği ekranın üst kısmın kenarına kadar karartır.

iPhone X düz beyaz veya siyah renk seçenekleriyle sınırlıyken OnePlus 6 modeli siyah, gece yarısı siyah veya ipek beyaz seçimleri ile göre geliyor. Özellikler belirtmek isterim ki ipek beyazı rengi inanılmaz güzel.

Oneplus 6OnePlus 6‘nın arkasında bir parmak izi tarayıcısı var ancak iPhone X’te yok. Bunun yerine Apple gizliliğinizi korumak için yüz kilidi teknolojisini kullanmayı seçti. Yanlış anlaşılmasın OnePlus 6 da yüz tanıma kilidine sahip.

Ekran Karşılaştırması

İlk bakışta OnePlus 6 ve iPhone X benzer ekranlara sahip olabilirler ancak burada mutlaka bilmeniz gereken çok fazla fark var.

OnePlus 6‘da Full HD + çözünürlüklü (1080 x 2280) 6.28 inç bir optik AMOLED ekran bulunur. iPhone X üzerindeki Super AMOLED ekran ise 5.8 inç olup daha küçüktür ancak 1125 x 2436 gibi daha iyi bir çözünürlüğe sahiptir.

Bu fark iPhone X üzerinde 458ppi‘de inç başına daha fazla piksel olduğunu gösterir. OnePlus 6‘nın ise 402ppi seviyesinde kaldığını söyleyelim. Daha büyük bir ekran istiyorsanız muhtemelen OnePlus 6‘yı seçeceksiniz ancak daha kolay bir şekilde kullanmak veya daha yüksek çözünürlükte bir ekran istiyorsanız muhtemelen iPhone X‘i seçeceksiniz.

İşte Oneplus 6 tanıtım videosu:

İşletim Sistemi ve Performans Karşılaştırması

Yeni OnePlus 6 en yeni Android 8.1 Oreo sürümünü şirketin kendi Oxygen OS işletim sistemi arayüzü ile çalıştırıyor. OnePlus‘ın bu telefona yönelik OS güncellemelerini en az birkaç yıl boyunca desteklemesini bekleyebiliriz.

iPhone X, iPhone’ları kullanmaya alışkın iseniz muhtemelen sizin için en iyi seçenek olacak olan en yeni iOS 11 sürümünü çalıştırıyor.

OnePlus 6‘nın içinde bu yıl çok sayıda amiral gemisi içinde gördüğümüz bir Qualcomm Snapdragon 845 işlemci var. Açıkçası bu seçim bizi etkiledi. Çünkü işlemcisine rağmen fiyatı çok uygundu. Telefonun iki farklı sürümü var ve bunlar 6GB veya 8 GB RAM seçenekleridir.

Ayrıca 64GB / 128GB veya 256GB depolama seçenekleri arasından kendinize uygun telefon için seçim yapabilirsiniz.

iPhone X‘e gelirsek iPhone performansının yüksekliğini 3GB RAM ile eşleştirilen A11 Bionic yonga seti cihaz görülüyor. OnePlus 6 kadar güçlü olmayan benchmark sonuçlarına rağmen iPhone X 2018’in getirdiği üst seviye cihazlara karşı performans açısından hep kafaya oynadı.

Kamera Karşılaştırması

Bu iki cihazdaki kameralar belki şaşıracaksınız ama çok farklı. OnePlus 6 fotoğraf çekmek için birlikte çalışan çift sensörlü 16MP ve 20MP ile birlikte gelir. Her ikisi de f / 1.7 ve 720p 120 fps yavaş çekim dahil olmak üzere çeşitli videolar kaydedebilir.

Telefonun ön tarafında da 16MP (f / 2.0) selfie kamerası vardır.

iPhone X ise f / 1.8 diyaframı olan bir 12MP sensör ve f / 2.4 diyafram açıklığı olan 12MP‘lik bir çift sensörlü arka kamera ile kötü görünüyor. Ancak bu kameraların 2x zoom gibi bazı modları OnePlus 6‘da elde edemeyeceğiniz şeyler olarak karşımıza çıkıyorlar.

Ayrıca iPhone X kamera kalitesi kötü görünse bile Full HD‘de 240fps hızında yavaş çekim videosu çekebilir. Bu yüzden en yüksek kalitede yavaşlatılmış video yakalamak istiyorsanız bu sizin için iyi bir telefon seçimi olacaktır. Ön kamera da OnePlus 6‘daki kadar güçlü değil ancak bu kamera da ağır çekim videosunu kaydedebilen 7MP f / 2.2 sensöre sahip.

Pil Ömrü Karşılaştırması

OnePlus 6‘daki pil ömrünü henüz test etmedik ancak Dash Charge hızlı şarj cihazıyla birlikte 3300mAh pil hücresi içerdiğini biliyoruz.

iPhone X hızlı şarj olan bir 2716mAh pil hücresiyle birlikte geliyor ve yalnızca 30 dakikalık şarjla % 50’ye kadar şarj olabiliyor. Apple’ın telefonunda kablosuz şarj özelliği var ancak OnePlus 6‘da bu özellik malesef bulunmuyor.

Fiyat Karşılaştırması

OnePlus 6‘yı 22 Mayıs‘ta dünyanın dört bir yanında satın alabileceksiniz.

Fiyatlandırma açısından en ucuz 529 $’dan satışa başlayacak Oneplus 6‘nın en pahalı versiyonu 629 $ fiyat etiketine sahip olacak. Bu da önceki model olan OnePlus 5T‘in 499 $ ile satışa çıkmasından dolayı biraz pahalı gibi görünebilir.

iPhone X zaten halihazırda satışta ve OnePlus 6‘nın maliyetinden çok ama çok daha pahalı. 64GB‘lık bir iPhone X fiyatı 999 $ olup 256GB‘lık versiyon ise 1,149 $ seviyesindedir.

Bu aşırı fiyat farkı o kadar çok ki iPhone X‘in fiyatının neredeyse yarısına Oneplus 6 satın alabiliyorsunuz.

Oneplus 6 mı iPhone X mi? Hangisi Daha İyi?

Bu cihazların her ikisi de amiral gemisi telefonu olarak ihtiyaçlarınızı rahat rahat karşılayacak en üst seviye ürünlerdir.

iPhone X şu anda satın alabileceğiniz en pahalı telefonlardan biri olması bazı insanların seçimlerini etkileyebilir. Ancak genellikle zaten Apple’ın cihazları için yüksek fiyatlar ödemek zorundasınız.

Açıkçası o veya bu model diye kesin olarak bir karar vermek bu iki telefon için oldukça zor.

Bu yüzden Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanmak yeni telefonunuzu alırken ne kadar para harcama yapmak istediğinize bakın. Kararınızı bu iki faktöre bağlı şekilde vermeniz sizin için en iyisi olacaktır.