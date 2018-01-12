Oneplus 6 Ne Zaman Çıkacak? Ceo Tarihi Açıkladı!

Geçen yılın sonlarında Qualcomm Snapdragon 845 işlemcileri ile 2018’de gelecek akıllı telefonların listesi açıklandı. Daha sonra herkes Oneplus 6 ne zaman çıkacak diye sormaya ve merak etmeye başladı.

Araştırmalar sonucu Oneplus 6‘nın Haziran ayında piyasaya çıkacağı öğrenildi. CNET‘in yaptığı bir röportajda Oneplus CEO’su Pete Lau bu tarihi doğruladı.

Lau bu modelde Snapdragon 845‘ten daha başka seçenek yok dedi. Telefon 30 Haziran‘da biten yılın ikinci çeyreğinde geç saatlerde tanıtılacaktır.

Lau, Oneplus‘ın 2018 yılında ikinci bir cihaz (6T) tanıtması durumunda görünüşü hakkında %100 emin olmadıklarını da söyledi. Fakat son iki yılda olanları göz önüne alındığında Oneplus 6T modelinin çıkmasının yüksek bir olasılık olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak Çinli şirket, ABD’li operatörlere telefonlarının satışıyla ortaklık kurmaya açık. Lau, “Doğru fırsatı ve doğru zamanlamayı bulurlarsa bizler denemekten çok mutlu olacağız” dedi. Ancak anlaşmanın ne zaman yapılabileceğine dair herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti. Oneplus‘ın ABD satıcılarını özellikle de Huawei‘nin başarısızlığı ışığında bu rotaya gitmeye ikna etmeye çalışacağını görmek ilginç olacak.