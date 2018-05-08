OnePlus 6 benchmark uygulaması GeekBench veritabanı üzerinde ilk kez görüldü. Cihaz model numarası olarak OnePlus A6003 olarak listelenmiş ve karşılaştırma testinin sonucu 7 Mayıs’ta veritabanına yüklenmiş.

GeekBench verilerine göre OnePlus 6‘nın tek çekirdek test skoru 2402 ve çok çekirdekli test puanı ise 8931 puan olarak değerlendirildi. Cihaz bu skoru bünyesindeki Snapdragon 845 yongaseti nedeniyle başardı. Listeleme ayrıca söz konusu cihazın daha yüksek varyantı olacak 8GB RAM‘e sahip olduğunu da gösterdi. 6GB RAM varyantının da piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Buna ek olarak OnePlus 6 Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerinde çalışacak şekilde listelendi.

OnePlus 6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Snapdragon 845 ve 8GB RAM‘den ayrı olarak OnePlus 6‘nın üstte bir çentik bulunan 19:9 en-boy oranına sahip 6.28 inç AMOLED ekrana, çift arka kameralara, öne bakan gelişmiş bir kameraya, 3450mAh pile sahip olması bekleniyor.

OnePlus‘un 17 Mayıs’ta Londra’da Oneplus 6‘yı başlatması bekleniyor. Çinli şirket ayrıca 21 Mayıs’ta çok sayıda hayranı ile en son amiral gemisini resmen açıklayacağı New York, Paris, Berlin, Milano, Pekin, Şanghay, Stockholm ve diğer birçok şehirde küresel etkinliklerini gerçekleştirecek.