Amiral gemisi katili olarak tanıdığımız ve kısa süre içerisinde yakaladığı başarıyla kendisini gösteren OnePlus, dolu dizgin yoluna devam ediyor. OnePlus 3 ve 3T modellerinde yakaladığı başarı sonrasında kendisini kanıtlayan ancak devam serilerinin çok ses getirmeyeceği düşünülen markanın aynı başarıyı OnePlus 5 serisinde de göstermesi, artık OnePlus markasının da akıllı telefon devleri arasında yer almasını sağladı. Genel olarak uygun fiyata yüksek performans sunması ile tanıdığımız akıllı telefonların şimdi ise OnePlus 6 serisi ile devam edeceği belirtiliyor. Üstelik OnePlus 6 modeli için detaylarda çoktan gelmeye başladı.

OnePlus 6 Ne Kadar Performanslı Olacak?

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 6 akıllı telefonlarının görsellerinin ortaya çıktığından söz etmiştik. Şimdi ise yeni akıllı telefonların performans testi olduğu belirtilen testlerin yayınlandığını gördük. Telefonların ne kadar başarılı olacağını ortaya koyan yeni performans testlerine göre OnePlus 6 serisi de amiral gemisi canavarı olarak anılacak. Buna göre yeni seri akıllı telefonların Snapdragon 845 işlemcilerini kullandığı görülüyor.

A6000 kodu ile piyasaya çıkacak olan akıllı telefonların, performans testlerinde ortaya çıkan puan değerinin ise 276.510 olduğu görülüyor. Bu değer daha önce Snapdragon 845 işlemcilerini kullanan akıllı telefonlar tarafından elde edilmişti. Bu nedenle OnePlus 6 akıllı telefonlarının içerisinde de Snapdragon 845 kullanılacağı kanısı oluşmaya başladı. Zaten beklenti bu yöndeydi.

Performans testlerinde tek dikkat çeken detay ise bu değil. Bunun dışında OnePlus 6 akıllı telefonlarının ekran oranı konusunda da bilgi var. 19:9 ekran oranıyla beraber geleceği ve bu alanda ilk modellerden biri olacağından söze dilen yeni akıllı telefonların, çift arka kamera kullanması bekleniyor.

Çok daha başarılı ve çok daha hızlı bir telefon olarak göreceğimizi düşündüğümüz OnePlus akıllı telefonları için şu an için paylaşılan detaylar bu şekilde. Kod adı ve seri numaralarının en azından resmi onay almasının ardından ise bu konuda çok daha fazla detay elde edilmesi bekleniyor. Çinli teknoloji devinin yeni telefonlarını ne zaman tanıtacağı konusunda ise bazı detaylar gelmeye başladı. Buna göre telefonların yaz aylarında tanıtılması bekleniyor.