Oneplus 6 Tanıtım Etkinliği Davetiyesindeki Sürpriz Detay!

Oneplus 6 Çin’de 17 Mayıs‘ta piyasaya sürülecek. Çinli üretici yaklaşan tanıtım etkinliği için davetiye göndermeye başladı. Davetiye üzerinde bu yeni modelin en çok satan telefon olmasını sağlaması beklenen Oneplus 6’nın bir cam parçasını da içeriyor.

Davetiyedeki cam levha varlığı Oneplus 6‘nın bir cam şasi ile geleceğini göstermektedir. Camın ön yüzünde bulunan Çince metin Oneplus 6‘nın en hızlı bir amiral gemisi telefonu olduğunu belirtirken arka kısımdaki metin ise iyi bir tutuş hissi, çarpıcı tasarım, daha geniş ekran alanı ve pürüzsüzlük gibi temel satış noktalarını vurgulamaktadır. Cam levhanın ölçümleri Oneplus 6‘nın boyutları ile aynı görünmektedir.

TENAA listesinde cihazın 155.7 x 75.35 x 7.75mm boyutlarında ve 177 gram ağırlığında olduğu ortaya çıkmıştı. Telefonun şasisinin belirli seviyede su geçirmezlik sunması da bekleniyor. Oneplus 6 amiral gemisi 2280 x 1080 piksel çözünürlük ve 19:9 en boy oranını destekleyen 6.28 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Snapdragon 845 yonga seti ise telefona güç verecek. Telefonun fotoğraf için 20 megapiksel + 16 megapiksel çift kamera kurulumu ve 16 megapiksellik bir ön kamera ile gelmesi bekleniyor. Çin’de Oneplus 6‘nın 6 GB RAM + 64 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi birden fazla RAM ve depolama modeli ile satışa çıkması bekleniyor. Bu modellerin sırasıyla 3299 Yuan (yaklaşık 518 $), 3799 Yuan (yaklaşık 596) ve 4399 Yuan (630 $) seviyesinde olduğu söyleniyor.

Çin’de 17 Mayıs tanıtımından sonra şirket 21 Mayıs’ta saat 18.00 ile 21:30 arasında Pekin, Şanghay, Shenzhen ve Chengdu gibi birçok bölgede küçük bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Çin firması bu saatlerde ayrıca ABD, Avrupa, İskandinav ve Hindistan’da çeşitli şehirlerde etkinlikler düzenleyecek. Bu etkinlikler sayesinde şirket OnePlus hayranlarının Oneplus 6 resmi yayın tarihinden önce telefonu satın almalarına izin verecek.