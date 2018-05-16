Oneplus 6 Tanıtımına Saatler Kala Telefonun Gerçek Fotoğrafları Sızdırıldı!

OnePlus 6‘nın resmi lansmanından sadece üç saat uzaktayız ancak sızıntıların devam ediyor. Bu kez resmen tanıtılmadan önce cihazın görüntülerine oldukça yüksek kalitede sahip olduk. Resimler aygıt için en az üç renk seçeneğini pratikte doğrular: Beyaz, Ayna Siyah ve başka bir Siyah sürüm. (Mat gibi duruyor)

Bugün sızdırılmış olan OnePlus 6 gerçek görüntüleri telefonun tüm tasarımını pratik olarak doğrulamaktadır. Böylece altta ince bir çene ile birlikte bir çentik olduğu kesinleşmiştir. Arkada dikey bir düzenlemede olan flaş ve altında bir parmak izi sensörü bulunan çift kamera kurulumu bulunur. Kurulumun altında OnePlus logosu görülüyor. Ses seviyesi düğmeleri önceki modelde solda kalırken, bu modelde güç düğmesinin üzerinde sağa kaydırılmış.

Beyaz OnePlus 6 diğer renklere göre açıkça öne çıkıyor. Eğer iyi yapılırlarsa beyaz akıllı telefonların büyük hayranlarıyız ve şirket yüksek kaliteli, iyi görünümlü beyaz modeller yapmak için tecrübesiz sayılmaz. OnePlus 6‘nın ayrıca Kumtaşı Beyazı renk seçeneğinde piyasaya sürüleceğini biliyorduk ve kesinlikle güzel bir renkti. Bu fotoğraftakinin Kumtaşı Beyazı OnePlus 6 versiyonu olup olmadığından emin değiliz ama şuna eminiz ki renk çok parlak görünmüyor. İki tane daha renk seçeneği mevcut. Bunlar çok parlak olan Ayna Siyah ve Mat Siyah renkleri.