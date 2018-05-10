OnePlus yeni “amiral gemisi” olacak Oneplus 6 akıllı telefonunu 16 Mayıs’ta Londra’daki bir tanıtım etkinliğinde başlatmaya hazırlanıyor. Cihazın 17 Mayıs’ta Hindistan ve Çin’de tanıtımı yapılacak.

Bugün akıllı telefonun tanıtımına günler kala OnePlus 6‘nın CAD çizimleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı ve bu da telefonun tasarımına net bir şekilde bakmamızı sağladı.

Bu sızıntı bize arka panel merkezinde kamera sensörlerinin dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera kurulumunun olduğunu gösteriyor. Kamera sensörlerinin altında bir LED flaş ve bir parmak izi sensörü var. Tüm bu modüllerin altında bir OnePlus logosu görünüyor. Bu sensörlerin ve markanın dışında arka tarafta başka bir şey yok. Ön tarafta ise bölümün çoğunluğu ekran tarafından kaplanmıştır. Telefon ayrıca ön taraftaki kamera modülünün yanı sıra diğer sensörleri barındıran üst tarafta çentiğe sahip olan bir uçtan uca ekrana sahip olacak.

Daha önceki sızıntılara ve şirketin onaylarına dayanarak OnePlus 6 modeli 19:9 en boy oranına sahip 2280 x 1080 piksel 6.28 inç Full HD + AMOLED ekrana sahip olacak. Şirket ayrıca kullanıcılarına çentiği gizleme seçeneği sunacağını geçtiğimiz günlerde onaylamıştı. Donanım açısından baktığımızda telefon Adreno 630 grafik işlemcisi ile birlikte Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi tarafından desteklenmektedir. Telefonun 6GB RAM ve 8GB RAM‘de 128 GB dahili depolama veya 256GB dahili depolama ile seçenekleri ile gelmesi bekleniyor.

Arka taraftaki çift kamera kurulumu 20 megapiksellik bir sensör ve 16 megapiksellik bir kamera lensinden oluşurken, ön kamera sensörü 16 megapiksel olacak. Akıllı telefon Android 8.1 Oreo işletim sistemini şirketin kendi OxygenOS arayüzüyle birlikte kutudan çıkartacak.

Bağlantı açısından ise cihazın Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C bağlantı noktası, 4G VoLTE, A-GPS ile GPS, GLONASS desteklemesi bekleniyor.

Telefonun kendi hızlı şarj teknolojisi olan Dash Charge 2.0 desteği ile 3300mAh bir pile sahip olacağı da söyleniyor.

Önceden akıllı telefonun Çin merkezli şirketten su ve toz direncine yönelik IP67 sertifikasyonuna sahip olduğu bildirildi. Ayrıca telefonun kablosuz şarjı da desteklemesi bekleniyor. OnePlus 16 Mayıs’ta açıklanacakken şirket ayrıca 21 Mayıs’ta birçok şehirde pop-up etkinliklerini planladı. Bu sayede taraftarlar OnePlus 6‘yı resmi yayın tarihinden önce satın alabilecekler. Şirket ayrıca OnePlus 6 Avengers Infinity War Limited Edition modelini de normal modelin çıkış tarihinde sınırlı sayıda satışa sunacak.