OnePlus 6 TENAA Kayıtlarında Görüldü! Tüm Özellikleri Kesinleşti!

Aylardır merakla beklenen OnePlus 6 modelinin iki haftadan daha kısa bir süre içinde ortaya çıkması bekleniyor. Bu da sadece tek bir şey anlamına geliyor; doğru sızıntılar ve söylentiler için artık son zamanlar geldi!

Ve tahmin edin bugün ne oldu? Bir OnePlus A6000 cihazının ayrıntılarını detaylandıran bir liste Çin düzenleyici web sitesi TENAA‘ya geldi ve bize yaklaşan amiral gemisinin özelliklerini açık açık sundu.

Bu liste bize telefonun 2.45GHz‘lik bir sekiz çekirdekli yonga setini gösteriyor. Şüphesiz bu yongaseti Snapdragon 845 olacaktır. 6GB RAM ile çalışacağını ve 64 GB‘lık yerel depolama alanına sahip olacağını da bildiriyor. Telefonun 128GB depolama ve 8 GB RAM’e sahip bir versiyona da sahip olacak. 3300mAh‘lık bir pil telefonun en azından tam bir kullanım günü için ümit verici bir şekilde devam etmesini sağlayacak. OnePlus 6 ayrıca 19:9 en boy oranlı 1080 x 2280 piksel çözünürlüğe sahip büyük 6.28 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olarak listeleniyor. TENAA girişinde listelenmemiş olmasına rağmen, cihazın aynı zamanda bir ekran çentiğine de sahip olacağını biliyoruz.

Arkada 20 ve 16MP sensörlerden oluşan bir çift kamera bulunurken selfie kamera 16MP bir sensör olarak listeleniyor. Ağırlık ve boyut bakımından OnePlus 6, büyük olasılıkla 155.7 × 75.35 × 7.75mm ölçülerinde ve 177gr olacak. Son olarak telefon Android 8.1 ile kutudan çıkacak.