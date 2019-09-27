OnePlus 6 ve 6T Güncelleme Alacak

OnePlus 6 ve 6T Android 10 güncellemesi için tarih ortaya çıktı. OnePlus 6 ve 6T güncellemesi ne zaman gelecek?

Akıllı telefonları için geri sayımı başlatan OnePlus, çok kısa bir süre önce yeni akıllı telefon modelleri için tanıtım yaptı. Marka yeni akıllı telefonlarını OnePlus 7T ismi ile duyurdu. Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olduğundan söz etmiştik. Şimdi ise gündemimizde eski seriler var. Öyle ki gelen haberlere göre OnePlus 6 ve 6T modelleri güncelleme hazırlığında.

OnePlus 6 ve 6T akıllı telefonları için desteğini kesmediğini açıklayan firma, eski amiral gemisi kullanıcıları için sevindirici bir haber verdi. Yapılan açıklamalara göre OnePlus 6 ve 6T akıllı telefonları için Android 10 güncellemeleri sunulacak. Her iki akıllı telefon modeli için de sunulacak olan güncellemelerin ne zaman geleceği konusunda da bazı açıklamalara yer verildi.

OnePlus 6 ve 6T Android 10 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Paylaşılan bilgilere göre yeni akıllı telefonlar için güncellemeler yakın bir zamanda test edilmeye başlandı. Güncellemelerin şu an için OnePlus 7 ve 7T modellerine verildiği görülüyor. Hatta 7T modelinin doğrudan kutudan da Android 10 işletim sistemiyle çıkması söz konusu.

OnePlus 6 ve 6T tarafında geçtiğimiz zaman ise biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Şu an için güncellemeler konusunda çalışmaların hızlandırıldığı bilgisi var. Bu bilgiler göre söz konusu güncellemeler Ekim ayında kullanıcılara sunulacak.

Ekim ayında gelecek olan güncellemelerin kademeli bir şekilde dağıtılması söz konusu olacak. Yani güncellemelerin anında yayınlanmasını beklemek hata olur. Elde edilen bilgilere göre kademeli bir şekilde OTA üzerinden güncellemeler dağıtıma çıkacak.

Ekim ayı içerisinde güncellemelerin dağıtımı başlayacak. Fakat tüm güncellemelerin sonlanması için biraz daha zamana ihtiyaç olacak. Yani Ekim ayının içerisinde tüm telefonlar güncellemeleri almış olmayacak.

Ekim ayında yayınlanacak olan Android 10 güncellemelerinin, ek güvenlik yamalarıyla beraber geleceği de yine bilgiler arasında yer aldı. Yeni güncellemelerin ne zaman dağıtıma çıkacağı konusunda paylaşılan bilgiler sonrasında, güncellemeler için düşünülen değişikliklerin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Eski amiral gemisi modellerini kullananlar için de bazı sürprizlerin gelmesi söz konusu olabilir.