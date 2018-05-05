OnePlus yeni amiral gemisi Oneplus 6 modelinde özel bir kalp atış hızı sensörünün varlığını bizlere sunan bir teaser görüntüsünü bugün yayınladı. Görüntü aslında sensörün varlığını açıkça doğrulamamaktadır. Ancak ortada bir 6 rakamı ile birlikte bir elektrokardiyogram içermektedir ki bu da gerçekten var olabileceğini düşündürmektedir.

Kalp atış hızı izleme akıllı saatler, akıllı bantlar ve benzer spor izleyicileri üzerinde popüler bir özelliktir. Kalp atış hızı sensörü sayesinde fiziksel aktivite ile meşgulken yorgunluk düzeyimizi kolayca analiz edebiliriz. Giyilebilir pazarın akıllı telefon pazarı ile aynı sayılarda olmaması nedeniyle OnePlus 6‘da bir kalp sensörüne sahip olmak aslında aktivitelerini izlemek için giyilebilir cihaz istemeyen birçok kişi için ilginç bir seçim olabilir. OnePlus 6 amiral gemisi Çin’de 17 Mayıs’ta saat 10:00’da resmi olarak açıklanacak. 19:9 en boy oranı (çentik nedeniyle) ve Full HD + 1080p çözünürlükte 6.28 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Sekiz çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 845 SoC, 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 veya 256 GB dahili depolama alanı içerecek. Ayrıca 20 + 16 MP çift arka kamera kurulumu telefonda bulunacak.