OnePlus 6T Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus 6T resmi olarak tanıtım tarihi 29 Ekim günü idi yani herkesin beklediğin tarihten bir gün öncesi. 30 Ekim’de yapılması beklenen tanıtım etkinliğinin değişmesindeki temel neden ise aynı gün iPad Pro 2018 cihazının tanıtılması idi. 29 Ekim’de tanıtılması beklenen telefonun 6 Kasım‘da mağazalardaki yerini alması bekleniyor.

Kısa bir süre önce, OnePlus şirketi 6T’nin kulaklık jakında değişiklik yoluna gittiğini ve ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacağını doğruladığını görmüştük. Bu yeni telefon OnePlus 6 modelinin yerini alacak şekilde ayarlanmıştır. Fiyatı neredeyse iki katıdır.

Altı aylık bir süre zarfında iki tane amiral gemisi piyasaya sürmesi biraz hızlı gözükmektedir. Ancak Samsung, LG, Sony ve Huawei gibi diğer markalar da yılda iki kez üst düzey telefon üretmeye çalıştıkları görülebilmektedir. OnePlus şirketinin aslında yaptığı bir değişiklik söz konusu değildir. Bu telefon ile 5 yıl içerisinde şirketin üretmiş olduğu 9. telefon olacak.

Tanıtım etkinliği öncesi bu telefon hakkında sızdırılan bütün haberler baz alınarak, telefon hakkında özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi ve diğer söylentileri bir araya getirdik.

OnePlus 6T Çıkış Tarihi

OnePlus şirketi hızlı bir adım atarak resmi tanıtım etkinliğini 29 Ekim olarak değiştirdi. New York‘ta yapılması belirlenen etkinlik, aynı zamanda 11AM EST / 8AM PST / 3PM GMT’de de gerçekleşecek. Tanıtım etkinliğine bilet alıp gitmenize gerek yoktur. OnePlus sitesinin resmi YouTube kanalından da etkinliği canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

Ancak bu telefonu gerçekten elinize almak için biraz daha bekleyeceksiniz. Muhtemelen 6 Kasım tarihinde satışa sunulacaktır.

Ön siparişlerinizi Amazon Hindistan üzerinden yaparsanız, ücretsiz USB-C kulaklık ve freebies alabilirsiniz. ancak ön siparişlerde bu gibi bonus seçeneklerinin olması sizleri bir beklenti içerisine sokmasın, yüksek miktarda talep görülürse bu durumun geri çekilme ihtimalini de göz önünde bulundurun.

OnePlus 6T Fiyatı



Telefonun tam olarak ne kadar bir fiyatla mağazaları süsleyeceği henüz bilinmemektedir. Ancak telefonda yer alan yeni değişiklikleri şirket göz önünde bulunduracağını ifade etmiştir.

Aslına bakarsanız OnePlus 6 telefonu 529 Dolar olarak satışa sunulmuştu. Şirket kademeli bir şekilde 2014 yılından beri piyasaya sürdüğü telefonların fiyatını artırıyordu. Ancak şunu unutmamak gerekir ki OnePlus 6T fiyatı artacak olsa da muhtemelen iPhone XS ve Samsung Galaxy Note 9‘un fiyatlarına yakın bile olamayacaktır.

OnePlus 6T Tasarımı ve Ekran Özellikleri

OnePlus 6T’nin resmi olarak henüz bir resmi yayınlanmamıştır. Ancak sızdırılan haberler neticesinde bazı özellikleri şunlardır: OnePlus telefonu Screen Unlock adı verilen bir ekran tarama sistemine sahiptir. Ayrıca söz konusu kamera olunca daha doğru ve güvenli ultrasonik alternatiften ziyade optik bir tarayıcı bulunacağı daha öncesinde haberlerde yer almıştı.

OnePlus şirketi telefonun ekranının içerisine parmak okuyucusunu yerleştirmesinden dolayı biraz kalın ekran tarzı sunmuştur. Bu durum OnePlus 6 modeli ile karşılaştırıldığında 0,45mm daha kalın bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Şirket tasarım hakkında resmi olarak hemen hiç bir şey söylememiştir. Ancak resmi pazarlama çekimleri olan bazı sızan görüntüler görülmüştür. Şayet bu çizimler doğru ise resmi olarak telefonun son tasarım hallerini göstermektedirler.

Yayınlanan pazarlama resimlerine göre OnePlus 6 telefonundaki geniş çentikten ziyade ekranın üstünde bir gözyaşı çentiğine sahiptir. Arkasında hala çift objektifli bir kamera var, ancak flaş parmak izi tarayıcısı olmadığı için biraz farklı konumda yer almaktadır.

OnePlus 6T Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri 1 - 3

Çekimler, telefonun hem Geceyarısı Siyahı hem de Siyah renk seçeneklerine sahip olduğunu göstermektedir.

Ayrıca sızan görüntüler arasında telefona ait teknik çizimlerde yer alıyordu. Bunlar fabrika çıkışlı CAD‘lere (bilgisayar destekli tasarımlar) dayanmaktadır. Bu çizimler ise aşağıdaki resimler gibidir.

OnePlus 6T Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri 1 - 4

Telefonun ön tarafta tek objektifli bir kamerayı barındıran bir gözyaşı çentiğine, ekranın altındaki ince bir çerçeveye ve arkada çift lensli bir kameraya sahip olduğunu gösteren sızıntı haberler resimler ile eşleşmektedir.

Teknik çizimler baz alındığında OnePlus 6T telefonu 157.5×75.7×8.2mm olduğunu ve kameranın bulunduğu alanın 8.6mm kadar yükseldiğini ve bu sayede OnePlus 6‘dan biraz daha büyük ve kalın olduğu iddialarını güçlendirmektedir.

Başka sızdırılan haberler ise telefonun 3’lü kamera kurulumuna ev sahipliğini yaptığını göstermektedir. Ancak kesin olan çizimler göz önünde bulundurulduğunda ikili kamera sistemine sahip olduğu kesinlik kazanmaktadır.

Telefon aynı zamanda 6.4 inç Full HD+ ekrana, 8GB RAM‘e, 25MP selfie kamerasına ve 16MP/5MP çift lensli arka kameraya veya üçlü lense sahip olduğu iddiaları giderek netlik kazanmaya başlamıştır.

Telefonun f/1.5 ve f/2.4 diyafram, 20MP f/2.6 lens ve ToF (uçuş süresi) 3D stereo lens arasında geçiş yapabilen 12MP’lik bir değişken diyafram lensi vardır. Sonuncusu, hem popüler olan bokeh/portre modu hem de artırılmış gerçeklik için kullanışlı hale getirerek derinliği ölçebilir.

OnePlus 6T Kamera

OnePlus 6T telefonu Oppo R17‘ye (16MP ve 5MP çift objektif eşleştirmesi olan) veya Oppo R17 Pro‘ya (f/1.5 arasında geçiş yapabilen 12MP değişken bir diyafram lensi olan) benzer bir kameraya sahip olabilir. Ayrıca f/2.4 diyafram, bir 20MP f/2.6 lens ve bir ToF 3D stereo lens – yani toplamda üç lense sahiptir.

Ancak yukarıda belirtilen lenslerin kaç olup olmayacağı belli değildir. Teknik çizimler ve söylentiler iki mi yoksa üç lense sahip olacağı hakkında çeşitli bilgileri içermektedir.

Telefonun iki lense sahip olduğunu gösteren teknik çizimleri içeren bir resim de bulunmaktadır. Ayrıca bu şekilde bir özelliğe sahip olduğunu gösteren bir video da sızdırılmış olmasına rağmen henüz belirli bir açıklama söz konusur değildir.

Durum ne olursa olsun oldukça kaliteli bir kamera kurulumuna sahip olsa da bir çok güçlü rakibi vardır.

OnePlus 6T Güç ve Performans

Telefon farklı RAM seçenekleri birlikte en iyi Qualcomm Snapdragon yonga setine sahip olduğu neredeyse netlik kazanmıştır.

Ekran çözünürlüğü daha çok bir soru işareti olarak kalmış olsa da microSD kart yuvasına sahip olmasını beklemeyin.

OnePlus 6T Kulaklık Jakı

Telefonda kulaklık girişi olmayacaktır. OnePlus kurucu ortağı Carl Pei bir sonraki çıkacak olan telefonlarında kulaklık jakını artık kullanmayacaklarını belirtmişti. OnePlus şirketi yeniliklerine sürekli birşey eklemeleri ile ön plana geldiği için kulaklık girişini kaldırmanın en doğru zaman olduğunu düşünmektedir. Şirket bu girişi kaldırarak telefonun batarya kapasitesini arttırdığını belirtiyor.

OnePlus 6T Batarya

OnePlus şirketi OnePlus 6T’nin geliştirilmiş bataryaya sahip olacağını doğruladı, ancak iyileştirmenin nasıl sağlanacağı henüz net değil. Ancak genel bir değerlendirme de bulunulursa daha verimli çiplerin kullanılması, ekran teknolojisinde bir değişiklik, batarya boyutunda bir artış veya bir şeylerin karışımı olabilirdi. İyileştirmelerin neleri etkilediğini tanıtım etkinliğinde resmi olarak görebileceksiniz.

Ön değerlendirme haberlerine göre OnePlus 6 modelindeki 3300mAh bataryasından daha büyük 3700mAh‘lık bir bataryaya sahip olacağı ifade edilmiştir.

Beklentiler

OnePlus 6T hakkında henüz çok fazla bir şey bilmiyoruz, ancak OnePlus 6 teleonunu baz alarakve telefon dünyasının geri kalanında neler olup bittiğini tahmin etmeye çalışıyoruz.

1. Bir QHD ve/veya HDR Ekranı

OnePlus’ın cep telefonlarının maliyetlerini düşük tutmayı başardığı en belirgin yollardan biri ekrandır. Bugüne kadarki tüm OnePlus amiral gemisi telefonlar, FullHD çözünürlüklü bir ekrana sahipti, ancak bu artık mobil pazarın zirvesindeki standart değil.

QHD(2K) çözünürlüğü artık en iyi Android akıllı telefonların çoğunu süslüyor ve yeni OnePlus telefonlarının artan ekran boyutuyla daha yüksek bir çözünürlük daha net bir ekran anlamına geliyor.

FullHD ile QHD arasında belirli bir farkın olup olmadığı konusunda yaygın bir tartışma vardır. İşte bu yüzden OnePlus 6T’nin HDR (yüksek dinamik aralık) özelliğine olması gerekmektedir.

Şayet telefon HDR desteğine sahipse videoların ve oyunların daha iyi görünmesini sağlarken, daha fazla derinlik sağlayan geliştirilmiş aydınlık ve karanlık alanlar sağlayan özellikleri de olmalıdır.

2. 512GB Depolama Alanı

Bu seçeneğin ucuz maliyetli olmamasına rağmen OnePlus hayranları böyle bir özelliğin olmasında oldukça kararlı gibi görünmektedir. Şirket bu durumun ölü bir istek olduğunu ifade etmesine rağmen hayranlarına yönelik bir yönelim olabilir.

3. Kulaklık Girişinin Bulunması

OnePlus geçtiğimiz yıllarda oldukça sesleri geliştirilmiş telefonlar üretmesine rağmen akıllı telefonlar üzerindeki 3,5 mm’lik kulaklık bağlantı noktasını bulundurmaya devam ettirmekteydi. Birçok hayranı telefonda girişin kalmasını ve kullanıcılara USB-C portunu barındıran geliştirilmiş kulaklık setini de hediye etmesini beklemektedir.

4. Stereo Hoparlörler

OnePlus 6’nın sadece tek bir hoparlörü var, ve telefonun alt tarafına yerleştirilmesi oldukça net bir ses sağlamıştı. Bu telefonunda aynı bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ancak bu durumun biraz daha geliştirilmesini ve sesin iki hoparlör ile iki katına çıkmasını beklemekteyiz.

Elbette, muhtemelen daha çok kulaklığı kullanacaksınız. Ancak kaliteli bir hoparlör kurulumuna sahip olmak, sadece bir YouTube videosunu izlemek veya bir podcast’i takmadan dinlemek istediğinizde yüksek sesin olması farklılık yaratabilir.

5. Çentik Yok

OnePlus 6 telefonu son zamanlarda çıkan amiral gemilerinki gibi çentiklidir. Ancak bu çentikten bir çok kişi rahatsız olduğunu belirtmiştir. Bundan dolayı OnePlus 6T telefonunun çentiksiz olmasını bir çok hayranı desteklemektedir.

6. Kablosuz Şarj

Bir camı geri almasına rağmen, OnePlus 6, amiral gemisi telefonu için büyük bir ihmal gibi görünen kablosuz şarjı desteklemiyordu. Bu muhtemelen bir maliyet düşürücü önlemdir. Fakat bir anlamda, kablosuz şarjın çok kullanılan bir özellik olması makul görünüyor ama olması güzel olurdu.

7. Ekrandaki Parmak İzi Tarayıcısı

Tüm ekranlı bir tasarımın yanı sıra, OnePlus 6T’nin ekran parmak izi tarayıcısına sahip olması istenilmektedir. Bu şekilde telefonun arkada tuhaf bir şekilde yerleştirilmeden bir tarayıcı olabilir. Ekran içi tarayıcılar şu anda yüksek teknolojili bir yeniliktir. Bu yeni telefonda da böyle bir özelliğin olması herkes tarafından istenilmektedir.