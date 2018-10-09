OnePlus 6T Çin Lansman Tarihi 5 Kasım Olarak Belirlendi

OnePlus yaklaşan amiral gemisinin çıkış tarihini açıkladıktan sonra Çin‘de de bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. 5 Kasım tarihinde Yeni Delhi ve New York‘ta gerçekleşecek olan ana etkinlikten birkaç gün sonra Çin’de yapılması planlanıyor.

Çin’in OnePlus sayfası yeni ekranın parmak izi özelliği için “Kilidi Hızlı Kaldır” sloganıyla sizleri selamlıyor. Ayrıca yeni OnePlus 6T’nin 5 Kasım’da Shenzhen’de saat 14:00’te duyurusunu yapıyor.

Şuan muhtemelen telefon hakkında hemen hemen her şeyi biliyoruz. Fakat telefonun Çince versiyonu yerel pazar için uygun farklı bir yazılım ile gelmeyi planlıyor. Bu HydrogenOS‘un diğerlerine göre biraz farklı özelliklere sahip olması anlamına geliyor.