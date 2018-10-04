OnePlus 6T akıllı telefonları heyecan yaratmaya devam ediyor. OnePlus 6T modelinin üzerinde bu kadar durulmasının ana nedeni, serinin ünü. Takip edenlerin bileceği gibi OnePlus akıllı telefonları amiral gemisi katili olarak biliniyor. OnePlus 3 modellerinden itibaren uygun fiyatlı, oldukça güçlü akıllı telefonlar piyasaya süren marka, OnePlus 5 modellerinde ise ününe ün katmıştı.

Amiral gemisi katili görevini üstelenecek olan yeni model olarak gösterilen OnePlus 6T akıllı telefonlarına da haliyle ilgi oldukça yüksek. Yeni akıllı telefonların tanıtımı öncesinde sürekli olarak yeni bilgilerde gelmeye devam etmekte. Son olarak telefonların kısa bir tanıtım videosu yayınlandı.

OnePlus 6T Nasıl Bir Telefon?

Yayınlanan yeni videonun sloganı “Geleceğin Kilidini Aç” oldu. Sloganda da vurgu yapıldığı gibi üzerinde durulan konu, parmak izi sensörleri. Yeni modelde parmak izi sensörlerinin arka kısımda yer almadığını direk olarak ekran üzerinde yer aldığını göreceğiz.

Zaten üzerinde durulan konu da bu. Telefonların ekrandan parmak izini algılaması ve bunun yanında yeni çentik alanı da öne çıkarılmaya çalışılıyor. Sadece ekranda parmak izi sensörlerini görmeyeceğiz. Bunun dışında OnePlus 6T akıllı telefonlarının su damlası çentik alanı sunduğunu göreceğiz.

Su damlası çentik alanı oldukça önemli. Öyle ki telefonların ekran kullanım alanının bir hayli artması sağlanacak. Su damlası çentik alanının bu şekilde bir artısı olacak. Bir yandan ekranda parmak izi teknolojisi bir diğer yandan ise su damlası çentik alanı, çok daha geniş bir yüzey alanıyla karşı karşıya kalmamızı sağlayacak.

Yeni modelin sistem özellikleri kısmına gelecek olursak, yine amiral gemisi katili unvanını alacak bir telefondan söz ettiğimizi söylemek yeterli. Daha önce OnePlus 6T için yaptığımız paylaşımlarda da bunun üzerinde durmuştuk. Yeni nesil işlemciler, AMOLED ekran gibi artılarla beraber geleceğini göreceğimiz akıllı telefon, 17 Ekim tarihinde tüm detaylarıyla karşımıza olacak.

Hindistan’da düzenlenecek özel etkinlikle duyurulacak OnePlus 6T modelinin tüm özelliklerine yer vereceğiz. Açıkçası bu modelin fiyatını da bir hayli merak ediyoruz. Bakalım neler göreceğiz?