OnePlus ABD, Avrupa, Hindistan ve Çin’de yeni amiral gemisi olan OnePlus 6T akıllı telefonunu duyurmuştu. Ayrıca yakın zamanda ise OnePlus 6T fiyatları belirlendi. OnePlus’ın herhangi bir akıllı telefonu ilk kez ABD’de tanıtıldı. ABD’de T-Mobile ile birlikte OnePlus 6T 6GB RAM ve 128 GB depolama için 549 Dolar başlangıç fiyatı sunuldu.

OnePlus 6T’nin yeni bir 6,4 inçlik su damlası ekranı ve ekran üzeri parmak izi okuyucusu gibi birçok özelliği vardır. 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ile aynı Qualcomm Snapdragon 845 SoC‘yi taşır.

OnePlus 6T f/1.7 diyafram, 1,22 μ piksel büyüklüğü 20 MP kamera ile f/1,7 diyafram ile 16MP birincil kameradan oluşan arkada kurulmuş çift kamera bulunuyor. Çift LED flaş ile birlikte bir OIS, EIS‘ye sahiptir. Önde ise f/2.0 diyafram ve 1.0μm piksel boyutunda 16MP selfie kamerası vardır.

Ayrıca en çok dikkat çeken özelliği ise 3.5 mm ses jakı taşımayan ilk OnePlus akıllı telefonu olmasıdır.

OnePlus 6T fiyatları belirlendi demiştik. En çok merak edilen bu konu tamamen açıklığa kavuştu. Aşağıdaki tabloda Çin ve diğer bölgelerdeki OnePlus 6T fiyatlandırmasını kontrol edebilirsiniz.

Mode Depolama Çin Satış Fiyatı ABD Satış Fiyatı Avrupa ve İngiltere Satış Fiyatı Hindistan Satış Fiyatı OnePlus 6T 6GB RAM+ 128 GB 3399 Yuan 549$ 499£/549€ INR 37,999 8GB RAM+ 128 GB 3599 Yuan 579$ 529£/579€ INR 41,999 8GB RAM+ 256 GB 3999 Yuan 629$ 579£/629€ INR 45,999

Her yer için fiyatlar hemen hemen aynıdır. Bu yüzden kullanıcıların dünyanın farklı yerlerinde aynı telefon için daha fazla para yatırması gerekmeyecek. OnePlus 6T ile birlikte Çinli şirket yeni Sırt Çantası‘nı da piyasaya sürdü.