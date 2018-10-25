OnePlus 6T Fiyatları Sızdırıldı

OnePlus 6T geçtiğimiz günlerde Avrupa’da yer alan perakende satış sitesi OTTO‘da görülmüştür. Sitedeki listelenen özellikleri arasında OnePlus 6T telefonu 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahipti.

Avrupa pazarında yaklaşık 579 Euro‘luk bir fiyat ile satışa sunulacağı daha önce ki yayınlanan sızıntı haberlerde belirtilmişti. Bugün Hintli Ishan Agarwal, OnePlus 6T‘nin farklı depolama ve RAM seçeneklerinin farklı bir şekilde fiyatlandırılacağını paylaştı. Ayrıca yakın zamanda satışa sunulması beklenilen telefonun bir de Mor renk seçeneğinin olduğunu ifade etti.

Temel model olan OnePlus 6 modeli 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahipti. Son yayınlanan raporlara göre OnePlus 6T modelinin 64GB depolama alanının bulunmayacağı ortaya çıkmıştır. Hintli muhbire göre, OnePlus 6T’nin temel modeli 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olacaktır. Gece yarısı siyahı renk seçeneğinde sunulacak ve 559 Euro‘luk bir fiyat etiketi taşıyacak.

İkinci sürümde 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmaktadır ve 589 Euro ile satışa sunulacak. Muhbir ayrıca bu modelin yeni bir Mor seçeneğine sahip olabileceğini de iddia etti.

OnePlus 6T‘nin en yüksek yapılandırmalı versiyonu 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacaktır. Geceyarısı siyahı renk seçeneği ile satışa sunulacak ve 639 Euro‘luk bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.