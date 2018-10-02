OnePlus 6T Görüntüleri Tasarım Hakkında Her Şeyi Ortaya Çıkardı

OnePlus iki hafta içerisinde 6T tasarımı hakkında bilgilendirme yapacak ancak Roland Quandt sayesinde telefonu her açıdan görebiliyoruz. 6T, 6.41 ekrana ve selfie kamera için bir su damlası çentiğine sahip olacak. Arkada ise dikey çift kamera kurulumu olacak ve OLED ekranın altında olacak şekilde parmak izi tarayıcısı bulunmayacak.

Telefonun tanıdık geldiğini düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz. Oppo R17 ile pek çok ortak noktası var ancak Oppo ve OnePlus’ın bazı Ar-Ge ve üretim kaynaklarını paylaşması bu kadar da şaşırtıcı değil.

OnePlus 6T‘nin tasarımı artık pek çok rivayete ve sızıntıya neden oluyor. Görüntüler en az iki renk seçeneği olan parlak siyah cam arka paneli ve mat gece yarısı siyahı olduğunu ortaya koyuyor. Metal renk versiyonu muhtemelen olmayacak. Ayrıca birçok kişi kablosuz şarj aleti görmeyi de umut ediyor.