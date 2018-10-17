OnePlus 6T akıllı telefonun Hindistan ve New York için 30 Ekim tarihinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Akıllı telefonun tanıtım etkinliği için yaklaşık iki hafta kalmışken, OnePlus 6T hakkında sızan bilgiler elimize ulaştı. OnePlus ayrıca 30 ekim tarihinden sonra 6T’nin 6 Kasım tarihinde satışa çıkacağını da doğruladı. Bir diğer bilgi ise Hint yayını tarafından ortaya çıktı. OnePlus 6T’nin farklı versiyonlarının fiyatlandırılması olacağını paylaştı.

OnePlus 6T hakkında sızan bilgiler OnePlus 6T’nin üç model ile Hindistan’da çıkacağını gösteriyor. Telefonun temel modeli 6GB RAM ve 128GB yerel depolama alanı içerir. 516 Dolar gibi bir fiyatlandırması olması muhtemeldir, ve sadece Aynalı Siyah renginde gelebilir.

OnePlus 6T’nin ikinci modelinin 8GB RAM ve 128GB dahili depolama özelliği olması bekleniyor. 557 Dolar olarak fiyatlandırılması bekleniyor, ve Aynalı Siyah ve Gece Siyahı olmak üzere iki renk ile karşımıza çıkabilir.

OnePlus 6T akıllı telefonunun en yüksek yapılandırma sürümü olan üçüncü modelde ise 8GB RAM ve 256GB dahili depolama yer alıyor. 611 Dolar olarak fiyatlandırılan bu sürüm Gece Siyahı olmak üzere tek renk seçeneğine sahip olabilir.

OnePlus 6T fiyatlandırmasını bu yıl Mayıs ayında piyasaya sürülen OnePlus 6 akıllı telefonla karşılaştıralım. 64GB depolama+6GB RAM fiyatı 475$, 128GB depolama+8GB RAM fiyatı 543$, ve son olarak 256GB depolama+8GB RAM fiyatı 598$’dır.

OnePlus 6T hakkında sızan bilgiler ile yola çıkarsak eğer OnePlus 6T’nin OnePlus 6 akıllı telefonundan daha pahalı fiyatlarla geleceği açıkça görülüyor. Şirketten su damlası çentikli, ekran üzeri parmak izi okuyucusu, ve 6.4 inç Optik AMOLED FHD ekrana sahip ilk telefon olacak. Aynı zamanda 3,5 mm ses jakına sahip olmayan ilk OnePlus akıllı cep telefonu olacak.

Farklı olarak OnePlus 6T hakkında sızan bilgiler Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 855 işlemcisinin ilk akıllı telefonu olacağını öne sürerken, diğerleri ise tam ekran tasarımına sahip olabileceğini öne sürdü. 3,700mAh batarya ile paketlenecek. Fotoğrafçılık ile ilgileniyorsanız bu akıllı telefon sizin için yeterli olabilecek düzeydedir. OxygenOS 9.0 aromalı Android 9 Pie işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor.