OnePlus 6T İlk 360 Derecelik Video Görüntüleri Sızdırıldı...

Önümüzdeki ay lansmanın yapılması beklenilen OnePlus 6T, Çinli telefon üreticisinin geçtiğimiz iki nesil boyunca yaptığı yeniliklerle birlikte mağazalardaki yerlerini alması umut ediliyordu. Hakkında sadece sızan bir kaç fotoğraf aracılığı ile sadece tahminler elde edilirken, bugün yeni bir sızıntı video haberi oldu ve tam olarak telefonun nasıl görüneceğini tam anlamıyla belli oldu.

OnePlus 6T tasarımı OnePlus 6 gibi tasarlanıp fazla bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak aralarındaki en büyük bir fark: Oppo R17 Pro gibi daha az büyüklükte bir su damlası çentiği vardır. Tabii ki, diğer farklarda kendine has özellikleri de vardır: 6T, Gorilla Glass 6 tarafından çapraz olarak korunan 6.4-inçlik ölçülü, biraz daha büyük bir ekran kullanacaktır. Bu, aynı zamanda biraz daha yüksek bir ekran-gövde oranı bizlere sunmaktadır.

Diğer önemli fark ise, 6T telefonu OnePlus markasının resmi olarak suya dayanıklı ilk telefonu olabilir. OnePlus CEO’su Carl Pei, 6T şirketin ilk nesil telefonundan bu yana her OnePlus telefonda bulunan kulaklık girişini devre dışı zaten doğrulamıştı. Bu nedenle, OnePlus 6T suya dayanıklı olmaması konusunda gerçekten bir mazereti beraberinde getirmeyecektir.

OnePlus 6T telefonu, Oppo R17 Pro gibi üçlü bir kamera kurulumunu sağlayacağı söylentileri vardı. Ancak, OnePlus markası kendileri için yarattığı düşük maliyetli / yüksek kaliteli vizyonları nedeniyle, sadece iki kameraya sahip olması daha olasıdır. Sonuçta, görüntülü parmak izi çözümü cihazın maliyetini bir hayli yükseltmiş olmalıdır.